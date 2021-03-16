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Категорий: 18

Роковой удар шайбой: каким был погибший хоккеист молодёжки "Динамо"

В российском хоккее произошла непоправимая трагедия: в Ярославле после трёхдневной борьбы за жизнь скончался защитник петербургского молодёжного хоккейного клуба "Динамо" Тимур Файзутдинов. Ему было всего 19 лет.

16 марта 2021, 14:37
<p>Фото © МХЛ</p>

Фото © МХЛ

Серия 1/8 плей-офф Кубка Харламова между молодёжками петербургского "Динамо" и ярославского "Локо" должна была стать украшением первого раунда турнира, но трагедия, случившаяся в игре под номером два, отодвинула хоккей на второй план. Защитник динамовцев Тимур Файзутдинов после попадания шайбы в голову упал на лёд, а после был госпитализирован в одну из реанимаций Ярославля, где спустя три дня скончался.

Всю свою карьеру 19-летний Файзутдинов провёл в петербургском "Динамо", сыграв за клуб 190 матчей. Супербомбардиром Тимур не был, однако обладал другими не менее ценными качествами профессионального хоккеиста, за что и получил нашивку капитана команды.

Капитаном команды людей просто так не назначают. Он был самоотверженным лидером, всегда горел за команду, ни в одном эпизоде никогда не хотел уступать

Кирилл Алексеев

Тренер

В хоккее любое столкновение, будь то борт или соперник, когда ты его не ожидаешь, чревато опасной травмой. Тимур никогда не уходил от силовой борьбы и без раздумий принимал заряды соперника на себя. Однако этот роковой вброс шайбы в зону ярославским хоккеистом Тимур просто не заметил. Сложно сказать, почему защитник на мгновения выключился из игры и смотрел явно не в сторону владеющего шайбой игрока, который находился не так далеко от зоны динамовцев. Но если бы капитан петербуржцев в этот момент был сконцентрирован на игровом эпизоде, то избежал бы злополучного удара.

"Хоккей — рисковая игра": Олимпийский чемпион Кожевников прокомментировал Лайфу гибель Файзутдинова из "Динамо"

"Хоккей — рисковая игра": Олимпийский чемпион Кожевников прокомментировал Лайфу гибель Файзутдинова из "Динамо"

Все эти три дня Тимур находился в ярославской больнице в тяжелейшем состоянии. Родители хоккеиста хотели транспортировать его для дальнейшего лечения в Москву, так как Ярославль не располагает необходимым медицинским оборудованием для помощи при данной травме, однако, исходя из реального состояния спортсмена, перевозить его в другой город было очень опасно. Но и при всём объёме применяемой к игроку интенсивной терапии в Ярославле положительной динамики у Файзутдинова не наблюдалось.

"Мы понимаем, что это риск, но мы должны рискнуть. Врачи больницы сказали мне, что с таким видом травмы работают впервые. И при его травме нужна специальная аппаратура, нужна нейрохирургия. Клуб, федерация сейчас очень помогают, — процитировал маму хоккеиста Елену портал 76.RU.

Многие хоккейные клубы страны выразили свои соболезнования родным хоккеиста, а Континентальная хоккейная лига объявила, что первые матчи второго раунда Кубка Гагарина начнутся с минуты молчания в память о Тимуре Файзутдинове.

Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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