Привитая от ковида женщина впервые родила ребёнка с антителами

В американском штате Флорида женщина, которая вакцинировалась от коронавируса во время беременности, родила девочку с антителами к CoViD-19. Об этом сообщает местный телеканал WPBF.

По его данным, женщина, будучи на 36-й неделе беременности, получила первую дозу антиковидной вакцины от компании Moderna. А через три недели, в конце января, у неё родилась девочка. Медики сразу взяли у малышки анализ крови, который показал, что у новорождённой есть антитела.

"Насколько нам известно, это первое в мире сообщение о рождении ребёнка с антителами после вакцинации", — сообщил телеканалу педиатр Пол Гилберт.

А ранее Лайф писал, что в Челябинске врачи спасли беременную пациентку с коронавирусом и полным поражением лёгких. Её малыш родился раньше срока, но сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

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