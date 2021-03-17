Бывшая девушка умершего солиста "Иванушек" попала в психушку
Экс-избранница отправилась на лечение не в первый раз.
Бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев умер 29 июня 2017 года, но борьба за его наследство не утихает до сих пор. Певец завещал своё имущество другу Роману Радову, однако в его квартире на Дербеневской набережной продолжает незаконно проживать Александра Куцевол, которая называет себя женой артиста, но не может это подтвердить с помощью документов.
При этом девушки и вовсе не было в завещании, но она отказывается покидать квартиру, несмотря на проигранные суды. К Александре снова должны были нагрянуть приставы, однако экс-возлюбленная Иванушки предоставила справку о том, что проходит лечение в психоневрологическом центре имени Соловьёва. Друг Романа Радова, актёр Алексей Шаранин считает, что Куцевол делает всё, чтобы не съезжать.
Куцевол делает всё, чтобы оттянуть момент, когда ей всё-таки придётся покинуть жилплощадь. Кстати, она уже лежала в клинике Соловьёва в 2017 году. Именно тогда стало известно, что Саши нет в завещании. Видимо, сейчас у неё точно так же расстроены нервы
Также Шаранин отметил, что 24 марта Александре предстоит предстать перед судом по другому делу — о незаконном обогащении. "Становится понятно, что не только им Александра не отдаёт присвоенное добро", — отметил актёр, имея в виду Радова и племянницу Олега Яковлева Татьяну.
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