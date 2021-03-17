В Кремле заявили, что власти держат ситуацию с топливом под контролем
Ранее о том, что в этом году существуют риски роста цен, заявили в Счётной палате.
Фото © ТАСС / Денис Дмитриев
Правительство РФ держит ситуацию с ценами на топливо под контролем, и действующие демпферные механизмы не позволят стоимости резко меняться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы и они не позволят резко меняться ценам на топливо", — добавил представитель Кремля.
Напомним, в Счётной палате заявили, что в этом году существуют риски подорожания топлива и повторения ситуации 2018 года. Однако в Минэнерго РФ не увидели предпосылок для повторения кризиса трёхлетней давности, когда правительство было вынуждено принимать меры из-за роста цен.
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