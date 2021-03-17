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В Кремле заявили, что власти держат ситуацию с топливом под контролем

Ранее о том, что в этом году существуют риски роста цен, заявили в Счётной палате.

17 марта 2021, 09:40
<p>Фото © ТАСС / Денис Дмитриев</p>

Фото © ТАСС / Денис Дмитриев

Правительство РФ держит ситуацию с ценами на топливо под контролем, и действующие демпферные механизмы не позволят стоимости резко меняться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы и они не позволят резко меняться ценам на топливо", — добавил представитель Кремля.

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Бензин на московских АЗС дорожает уже четвёртый месяц подряд

Напомним, в Счётной палате заявили, что в этом году существуют риски подорожания топлива и повторения ситуации 2018 года. Однако в Минэнерго РФ не увидели предпосылок для повторения кризиса трёхлетней давности, когда правительство было вынуждено принимать меры из-за роста цен.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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