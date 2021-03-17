В Кремле заявили, что власти держат ситуацию с топливом под контролем

Правительство РФ держит ситуацию с ценами на топливо под контролем, и действующие демпферные механизмы не позволят стоимости резко меняться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы и они не позволят резко меняться ценам на топливо", — добавил представитель Кремля.