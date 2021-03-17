В Кремле назвали бездоказательным доклад разведки США о "российском вмешательстве"
По мнению Пескова, эти обвинения могут стать поводом для введения новых санкций, что вредит "и без того больным российско-американским отношениям".
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление разведки США о "вмешательстве" в американские выборы президента 2020 года. По его словам, в Кремле не согласны с выводами этого доклада в отношении нашей страны.
"Россия не вмешивалась и в предыдущие выборы и не вмешивалась в упомянутые выборы в этом докладе в 2020 году. Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов. В этой связи этот доклад мы считаем неправильным, он абсолютно безосновательный и бездоказательный", — заявил в беседе с журналистами в среду представитель Кремля.
По мнению Пескова, появление этого доклада можно расценивать как повод для введения новых антироссийских санкций, что не идёт на пользу отношениям двух стран.
"Такая линия вредит и без того больным российско-американским отношениям. И, конечно, такая линия далеко не способствует хоть каким-то усилиям, проявлению хоть какой-то политической воли на нормализацию этих отношений", — резюмировал Песков.
Напомним, согласно докладу американской нацразведки, Россия во время предвыборной президентской кампании в США якобы стремилась "очернить" демократа Джо Байдена, тем самым помогая переизбраться Дональду Трампу. При этом в Вашингтоне не зафиксировали попыток Москвы получить доступ к избирательной инфраструктуре Штатов во время выборов главы государства. Также уточняется, что Иран якобы предпринимал попытки повлиять на голосование в Америке, пытаясь не допустить победы Трампа.
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