Горбачёв: Разрушение СССР было шагом против воли всего народа
Он напомнил, что большинство граждан проголосовали за сохранение Союза на референдуме 1991 года.
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Первый президент СССР Михаил Горбачёв считает, что распад Союза был нарушением "воли всего народа". Об этом он заявил в интервью "Интерфаксу" по случаю юбилея всесоюзного референдума, который состоялся ровно 30 лет назад. На нём более 76% советских граждан высказались за сохранение СССР.
По словам 90-летнего политика, этот референдум "был необходимым и справедливым". Именно на его основе состоялся Ново-Огарёвский процесс по разработке Союзного договора. Горбачёв напомнил, что проект должен был быть подписан 20 августа 1991 года, однако произошёл путч.
"Разрушение Советского Союза — это было не что иное, как нарушение воли всего народа", — подытожил он.
Ранее в Горбачёв-фонде отреагировали на слова гендиректора журнала National Interest Дмитрия Саймса об унижении перед Западом, через которое СССР прошёл в годы правления президента Михаила Горбачёва. В организации считают, что американский политолог оторван от российских реалий и не может говорить от лица большинства россиян.
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