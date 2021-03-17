Горбачёв: Разрушение СССР было шагом против воли всего народа

Он напомнил, что большинство граждан проголосовали за сохранение Союза на референдуме 1991 года.

Первый президент СССР Михаил Горбачёв считает, что распад Союза был нарушением "воли всего народа". Об этом он заявил в интервью "Интерфаксу" по случаю юбилея всесоюзного референдума, который состоялся ровно 30 лет назад. На нём более 76% советских граждан высказались за сохранение СССР.

По словам 90-летнего политика, этот референдум "был необходимым и справедливым". Именно на его основе состоялся Ново-Огарёвский процесс по разработке Союзного договора. Горбачёв напомнил, что проект должен был быть подписан 20 августа 1991 года, однако произошёл путч.

"Разрушение Советского Союза — это было не что иное, как нарушение воли всего народа", — подытожил он.