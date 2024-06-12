Как 34 года назад пытались спасти СССР и что из этого вышло
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Подписание нового союзного договора стало последней попыткой сохранить единое государство, реформировав его в соответствии с новыми принципами. Каким должен был стать Союз Суверенных Государств?
Обложка © ТАСС / Александр Чумичев
12 июня отмечается День России. 34 года назад в этот день была принята декларация о суверенитете РСФСР. После распада СССР эта дата стала государственным праздником.
Декларация РСФСР считается важнейшим звеном так называемого парада суверенитетов, который в конечном счёте привёл к крушению союзного государства. Но в промежутке между этим парадом нелояльности союзному центру и распадом СССР была предпринята последняя попытка спасения Союза. И если бы она оказалась успешной, на карте мира появился бы Союз Суверенных Государств.
Кто первым вышел из Союза
Пионерами выступили прибалтийские республики, провозгласившие суверенитет (но пока ещё не независимость) к 1989 году. Фото © ТАСС / Эрих Норман
Попытки создания нового государства, основанного на принципиально иных началах, стали ответом на демонстративную нелояльность республиканской номенклатуры, которая ширилась по мере развития перестройки. На словах элиты союзных республик клялись в верности заветам Ильича и поддерживали перестройку, но на деле взяли курс на независимость.
Пионерами выступили прибалтийские республики, провозгласившие суверенитет (но пока ещё не независимость) к 1989 году. Силовое решение конфликта между центром и окраинами было теоретически возможно, но по ряду причин неприемлемо, надо было искать какое-то компромиссное решение. В качестве возможного варианта решения проблемы рассматривалось подписание нового союзного договора, отвечавшего веяниям времени.
Важной составляющей перестройки были постоянные апелляции к ленинским принципам, которые провозглашались непогрешимыми. Но за почти 70 лет своего существования СССР превратился в государство, весьма отдалённо напоминавшее то, каким оно изначально задумывалось вождём пролетариата. Поэтому всё большую популярность набирала идея подписания нового союзного договора, который устранит все возникшие перекосы и недоразумения, накопившиеся за несколько десятилетий.
Парад суверенитетов
12 июня съезд проголосовал за Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Фото © ТАСС / Дмитрий Соколов, Валентин Соболев
16 мая 1990 года в Большом Кремлёвском дворце открылся I Съезд народных депутатов РСФСР, имевший историческое значение. После долгой и упорной борьбы — с незначительным перевесом голосов и только с третьей попытки — съезду всё же удалось избрать председателем Бориса Ельцина.
Это произошло 29 мая. А уже 12 июня съезд проголосовал за Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Она не провозглашала независимость, однако устанавливала приоритет республиканских законов над союзными.
Декларация РСФСР породила новую политическую реальность, следом о своём суверенитете объявили все остальные союзные республики и даже многие автономии. Теперь оставалось только два варианта: либо окончательно разойтись, либо попытаться договориться о проживании в общем доме по новым правилам. И союзный центр предпринял последнюю попытку спасти государство.
Союз нерушимый республик суверенных
Горбачёв также настоял на проведении всесоюзного референдума о сохранении СССР, который должен был добавить легитимности его идее. Фото © ТАСС / Александр Чумичев
В декабре 1990 года Верховный совет одобрил идею Горбачёва о концепции нового союзного договора, который был призван заменить заключённый ещё в 1922 году. Горбачёв также настоял на проведении всесоюзного референдума о сохранении СССР, который должен был добавить легитимности его идее.
17 марта 1991 года состоялся первый и последний в истории СССР референдум. Латвия, Литва, Эстония, Армения, Грузия и Молдавия не участвовали в голосовании, поскольку взяли курс на независимость и разрыв связей с СССР. 76,4% участников проголосовали за сохранение Союза как обновлённого федеративного государства.
В апреле 1991 года в резиденции Ново-Огарёво начались обсуждения нового союзного договора, в которых под председательством Горбачёва участвовали лидеры союзных республик и автономий. Переговоры были весьма напряжёнными, поскольку взгляды сторон на будущий Союз не совпадали даже в мелочах. Не было единства и в том, как именно будет называться новое государство. Одни выступали за прежнее название, другие — за Союз Суверенных Государств.
Но главные споры развернулись вокруг денег и полномочий. Союзный центр хотел получать значительную часть налогов от республик для наполнения союзного бюджета, республики хотели оставлять деньги у себя, передавая в общий бюджет лишь небольшую фиксированную часть доходов. Лидеры автономий требовали себе равных прав с республиками и настаивали на вхождении в обновлённый Союз в качестве самостоятельных суверенных единиц.
Каким должно было стать новое государство
Парламент Союза мог стать двухпалатным и состоять из Совета республик, куда каждая из них делегирует своих представителей, и Совета Союза, который избирается гражданами путём голосования. Фото © ТАСС / Игорь Зотин
Только к июлю 1991 года удалось достичь шаткого согласия. Предполагалось создание мягкой федерации со значительным усилением самостоятельности республик в новом государстве.
Под непосредственным контролем союзного центра оставалось только руководство едиными вооружёнными силами, обеспечение госбезопасности, а также координация внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности. Республиканским лидерам удалось добиться уступок в бюджетных вопросах, предполагалось, что налоги и сборы будут фиксированными, а их размер будет определён в новых соглашениях с республиками. Каждая республика получала право вести внешнеэкономическую и внешнеполитическую деятельность. Сохранялись общий рынок и почти все производственные цепочки.
Парламент Союза мог стать двухпалатным и состоять из Совета республик, куда каждая из них делегирует своих представителей, и Совета Союза, который избирается гражданами путём голосования.
Главой государства оставался президент, избиравшийся всеобщим голосованием (за всю историю СССР ни разу не было прямых и всеобщих выборов главы государства) на пятилетний срок. Отмечалось, что президент не может занимать этот пост более двух сроков подряд.
Каждая республика имела право выбрать свой язык в качестве государственного, но в документе оговаривалось, что языком межнационального общения в Союзе остаётся русский. Вход и выход из Союза был свободным.
В новом государстве оставалось девять союзных республик: Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения, Азербайджан, Таджикистан. Предполагалось, что со временем к договору присоединятся Молдавия и Армения.
Союз Суверенных Государств задумывался как современное демократическое объединение со значительно меньшей степенью централизации, чем в прежнем СССР, но с большим уровнем интеграции, чем, к примеру, современный Евросоюз.
Крах Союза
СССР. Москва. 19 августа 1991 г. Военная техника на Кутузовском проспекте. Фото © ТАСС / А. Бабушкин
Подписание договора было назначено на 20 августа 1991 года. Однако оно было сорвано выступлением ГКЧП, которое стало последним ударом по союзному государству. Одна республика за другой провозгласили свою независимость, в РСФСР президент Ельцин переподчинил себе все союзные ведомства, а глава СССР Горбачёв оказался королём без короны. Формально он ещё оставался главой государства, но рычагов власти уже не имел.
В новых условиях подписание прежнего договора было уже невозможно, поэтому проект в очередной раз подвергся правкам. Теперь ССГ планировался уже не как мягкая федерация, а скорее как рыхлая конфедерация. Дошло до того, что республики получили право на создание своих вооружённых формирований, численность которых предстояло определить в отдельных договорах.
Новый проект с максимальными уступками в пользу республик согласились подписать не все. Из числа участников выбыла Украина, после путча взявшая курс на независимость. После этого заупрямился Ельцин, давший понять, что не будет вступать в Союз без Украины.
Подписание договора, назначенное на декабрь 1991 года, было сорвано во второй раз. 8 декабря, через неделю после украинского референдума о независимости, лидеры РСФСР, УССР и БССР подписали Беловежские соглашения, констатировавшие распад СССР.
Трудно сказать, насколько жизнеспособным был бы новый союз в случае его создания. Очевидно, что для реализации этого проекта было выбрано неудачное время. Он стал запоздалым ответом на процессы, которые зашли слишком далеко. То, что в 1986 году было бы воспринято как фантастическая щедрость союзного центра, в 1991 году уже казалось союзным республикам недостаточным.
Если бы союзный центр выступил с подобной инициативой на несколько лет раньше, он мог бы диктовать свою волю республиканской номенклатуре и сделать процесс реформирования более управляемым. Но к тому моменту, когда президент СССР взялся за эту проблему, перед республиканскими лидерами уже маячила перспектива независимости — они были не столь сговорчивы, как раньше.
А вы скучаете по СССР?