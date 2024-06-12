Как 34 года назад пытались спасти СССР и что из этого вышло Оглавление Кто первым вышел из Союза Парад суверенитетов Союз нерушимый республик суверенных Каким должно было стать новое государство Крах Союза Подписание нового союзного договора стало последней попыткой сохранить единое государство, реформировав его в соответствии с новыми принципами. Каким должен был стать Союз Суверенных Государств? 158153 158153 Обложка © ТАСС / Александр Чумичев

12 июня отмечается День России. 34 года назад в этот день была принята декларация о суверенитете РСФСР. После распада СССР эта дата стала государственным праздником.

Декларация РСФСР считается важнейшим звеном так называемого парада суверенитетов, который в конечном счёте привёл к крушению союзного государства. Но в промежутке между этим парадом нелояльности союзному центру и распадом СССР была предпринята последняя попытка спасения Союза. И если бы она оказалась успешной, на карте мира появился бы Союз Суверенных Государств.

Кто первым вышел из Союза

Пионерами выступили прибалтийские республики, провозгласившие суверенитет (но пока ещё не независимость) к 1989 году. Фото © ТАСС / Эрих Норман

Попытки создания нового государства, основанного на принципиально иных началах, стали ответом на демонстративную нелояльность республиканской номенклатуры, которая ширилась по мере развития перестройки. На словах элиты союзных республик клялись в верности заветам Ильича и поддерживали перестройку, но на деле взяли курс на независимость.

Пионерами выступили прибалтийские республики, провозгласившие суверенитет (но пока ещё не независимость) к 1989 году. Силовое решение конфликта между центром и окраинами было теоретически возможно, но по ряду причин неприемлемо, надо было искать какое-то компромиссное решение. В качестве возможного варианта решения проблемы рассматривалось подписание нового союзного договора, отвечавшего веяниям времени.

Важной составляющей перестройки были постоянные апелляции к ленинским принципам, которые провозглашались непогрешимыми. Но за почти 70 лет своего существования СССР превратился в государство, весьма отдалённо напоминавшее то, каким оно изначально задумывалось вождём пролетариата. Поэтому всё большую популярность набирала идея подписания нового союзного договора, который устранит все возникшие перекосы и недоразумения, накопившиеся за несколько десятилетий.

Парад суверенитетов

12 июня съезд проголосовал за Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Фото © ТАСС / Дмитрий Соколов, Валентин Соболев

16 мая 1990 года в Большом Кремлёвском дворце открылся I Съезд народных депутатов РСФСР, имевший историческое значение. После долгой и упорной борьбы — с незначительным перевесом голосов и только с третьей попытки — съезду всё же удалось избрать председателем Бориса Ельцина.

Это произошло 29 мая. А уже 12 июня съезд проголосовал за Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Она не провозглашала независимость, однако устанавливала приоритет республиканских законов над союзными.

Декларация РСФСР породила новую политическую реальность, следом о своём суверенитете объявили все остальные союзные республики и даже многие автономии. Теперь оставалось только два варианта: либо окончательно разойтись, либо попытаться договориться о проживании в общем доме по новым правилам. И союзный центр предпринял последнюю попытку спасти государство.

Союз нерушимый республик суверенных

Горбачёв также настоял на проведении всесоюзного референдума о сохранении СССР, который должен был добавить легитимности его идее. Фото © ТАСС / Александр Чумичев

В декабре 1990 года Верховный совет одобрил идею Горбачёва о концепции нового союзного договора, который был призван заменить заключённый ещё в 1922 году. Горбачёв также настоял на проведении всесоюзного референдума о сохранении СССР, который должен был добавить легитимности его идее.

17 марта 1991 года состоялся первый и последний в истории СССР референдум. Латвия, Литва, Эстония, Армения, Грузия и Молдавия не участвовали в голосовании, поскольку взяли курс на независимость и разрыв связей с СССР. 76,4% участников проголосовали за сохранение Союза как обновлённого федеративного государства.

В апреле 1991 года в резиденции Ново-Огарёво начались обсуждения нового союзного договора, в которых под председательством Горбачёва участвовали лидеры союзных республик и автономий. Переговоры были весьма напряжёнными, поскольку взгляды сторон на будущий Союз не совпадали даже в мелочах. Не было единства и в том, как именно будет называться новое государство. Одни выступали за прежнее название, другие — за Союз Суверенных Государств.

Но главные споры развернулись вокруг денег и полномочий. Союзный центр хотел получать значительную часть налогов от республик для наполнения союзного бюджета, республики хотели оставлять деньги у себя, передавая в общий бюджет лишь небольшую фиксированную часть доходов. Лидеры автономий требовали себе равных прав с республиками и настаивали на вхождении в обновлённый Союз в качестве самостоятельных суверенных единиц.

Каким должно было стать новое государство

Парламент Союза мог стать двухпалатным и состоять из Совета республик, куда каждая из них делегирует своих представителей, и Совета Союза, который избирается гражданами путём голосования. Фото © ТАСС / Игорь Зотин

Только к июлю 1991 года удалось достичь шаткого согласия. Предполагалось создание мягкой федерации со значительным усилением самостоятельности республик в новом государстве.

Под непосредственным контролем союзного центра оставалось только руководство едиными вооружёнными силами, обеспечение госбезопасности, а также координация внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности. Республиканским лидерам удалось добиться уступок в бюджетных вопросах, предполагалось, что налоги и сборы будут фиксированными, а их размер будет определён в новых соглашениях с республиками. Каждая республика получала право вести внешнеэкономическую и внешнеполитическую деятельность. Сохранялись общий рынок и почти все производственные цепочки.

Парламент Союза мог стать двухпалатным и состоять из Совета республик, куда каждая из них делегирует своих представителей, и Совета Союза, который избирается гражданами путём голосования.

Главой государства оставался президент, избиравшийся всеобщим голосованием (за всю историю СССР ни разу не было прямых и всеобщих выборов главы государства) на пятилетний срок. Отмечалось, что президент не может занимать этот пост более двух сроков подряд.

Каждая республика имела право выбрать свой язык в качестве государственного, но в документе оговаривалось, что языком межнационального общения в Союзе остаётся русский. Вход и выход из Союза был свободным.

В новом государстве оставалось девять союзных республик: Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения, Азербайджан, Таджикистан. Предполагалось, что со временем к договору присоединятся Молдавия и Армения.

Союз Суверенных Государств задумывался как современное демократическое объединение со значительно меньшей степенью централизации, чем в прежнем СССР, но с большим уровнем интеграции, чем, к примеру, современный Евросоюз.

Крах Союза

СССР. Москва. 19 августа 1991 г. Военная техника на Кутузовском проспекте. Фото © ТАСС / А. Бабушкин

Подписание договора было назначено на 20 августа 1991 года. Однако оно было сорвано выступлением ГКЧП, которое стало последним ударом по союзному государству. Одна республика за другой провозгласили свою независимость, в РСФСР президент Ельцин переподчинил себе все союзные ведомства, а глава СССР Горбачёв оказался королём без короны. Формально он ещё оставался главой государства, но рычагов власти уже не имел.

В новых условиях подписание прежнего договора было уже невозможно, поэтому проект в очередной раз подвергся правкам. Теперь ССГ планировался уже не как мягкая федерация, а скорее как рыхлая конфедерация. Дошло до того, что республики получили право на создание своих вооружённых формирований, численность которых предстояло определить в отдельных договорах.

Новый проект с максимальными уступками в пользу республик согласились подписать не все. Из числа участников выбыла Украина, после путча взявшая курс на независимость. После этого заупрямился Ельцин, давший понять, что не будет вступать в Союз без Украины.

Подписание договора, назначенное на декабрь 1991 года, было сорвано во второй раз. 8 декабря, через неделю после украинского референдума о независимости, лидеры РСФСР, УССР и БССР подписали Беловежские соглашения, констатировавшие распад СССР.

Трудно сказать, насколько жизнеспособным был бы новый союз в случае его создания. Очевидно, что для реализации этого проекта было выбрано неудачное время. Он стал запоздалым ответом на процессы, которые зашли слишком далеко. То, что в 1986 году было бы воспринято как фантастическая щедрость союзного центра, в 1991 году уже казалось союзным республикам недостаточным.

Если бы союзный центр выступил с подобной инициативой на несколько лет раньше, он мог бы диктовать свою волю республиканской номенклатуре и сделать процесс реформирования более управляемым. Но к тому моменту, когда президент СССР взялся за эту проблему, перед республиканскими лидерами уже маячила перспектива независимости — они были не столь сговорчивы, как раньше.

Фото © ТАСС / Илья Павленко А вы скучаете по СССР? 0 Да, скучаю, потому что при СССР прошла моя молодость и основная жизнь Нет, не скучаю, тогда жизнь была хуже Я живу в одной из бывших республик СССР, меня устраивает моя жизнь

Авторы Евгений Антонюк