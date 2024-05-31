Современные актёры испортили персонажей: 5 позорных ремейков легендарных персонажей из фильмов СССР

Создатели российских фильмов в большинство случаев не снимают киноленты точь-в-точь как советские. Они придумывают для персонажей более современный образ с набором черт характера, присутствующих у большинства людей XXI века. В одних случаях им удаётся переплюнуть первоначальную версию. В других — сделать персонажа гораздо менее ярким.

Какие роли были осовременены удачно, а какие ремейки вызывают испанский стыд?

1. Анна Каренина из романа Льва Толстого

Персонаж фильма 2017 года "Анна Каренина", сыгранный Елизаветой Боярской, не зашёл зрителям. Героиня в её исполнении показалась россиянам слишком пошлой. Фото © Кадр из фильма "Анна Каренина". Режиссёр Александр Зархи, сценаристы Василий Катанян, Александр Зархи, Лев Толстой / Kinopoisk, © Кадр из мини-сериала "Анна Каренина". Режиссёр Сергей Соловьёв, сценаристы Сергей Соловьёв, Лев Толстой / Kinopoisk, © Кадр из фильма "Анна Каренина". Режиссёр Карен Шахназаров, сценаристы Алексей Бузин, Карен Шахназаров, Лев Толстой / Kinopoisk

Советский фильм "Анна Каренина", полюбившийся многим, появился на больших экранах в 1967 году. Роль главного персонажа досталась легендарной актрисе Татьяне Самойловой. Она покорила зрителей харизмой и замечательной актёрской игрой. Вжиться в роль дамы с тонкой душевной организацией, мечтающей о свободе, артистке удалось на пять с плюсом.

В 2009 году на больших экранах появился российский фильм с одноимённым названием. Главную роль в нём сыграла актриса Татьяна Друбич. Картина была не столь популярна, как та, что вышла в СССР. Но зрителям показалось, что над сюжетом поработали довольно неплохо. Основного персонажа показали как даму, пытающуюся обуздать собственные чувства.

Российский сериал "Анна Каренина", вышедший в 2017 году, наоборот, приобрёл огромную популярность. Главная роль досталась Елизавете Боярской, но её актёрскую игру оценили не все зрители. Большинство посчитало сыгранного ею персонажа слишком пошлым и неярким.

2. Князь Мышкин из романа Фёдора Достоевского "Идиот"

В российском фильме "Идиот" 2003 года князя Мышкина ужасно сыграл Евгений Миронов. Главный герой в его исполнении оказался прямо противоположен тому персонажу, что был в фильме СССР. Фото © Кадр из фильма "Идиот". Режиссёр Иван Пырьев, сценаристы Иван Пырьев, Фёдор Достоевский / Kinopoisk, © Кадр из фильма "Идиот". Режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Фёдор Достоевский / Kinopoisk

Один из популярнейших советских фильмов появился на больших экранах в 1958 году и сразу завоевал сердца граждан СССР. В нём персонажа, которого сыграл Юрий Яковлев, показали благородным и довольно адекватным человеком. В сериале 2003 года, в котором князя Мышкина сыграл Евгений Миронов, главный герой значительно отличался от советской версии. Он с первых кадров показался зрителям полным психом. Герой, представший в таком образе, вызвал у людей крайне неоднозначные эмоции.

3. Алёша Карамазов из романа Фёдора Достоевского "Братья Карамазовы"

Российский сериал "Братья Карамазовы", вышедший в 2009 году, зрителям не понравился. Александр Голубев сыграл робкого юношу, хотя в оригинале персонаж был не зажатым, а просто добрым. Фото © Кадр из фильма "Братья Карамазовы". Режиссёр Иван Пырьев, сценаристы Иван Пырьев, Фёдор Достоевский / Kinopoisk, © Кадр из сериала "Братья Карамазовы". Режиссёр Юрий Мороз, сценаристы Александр Червинский, Фёдор Достоевский / Kinopoisk

Этот фильм СССР был снят по сюжету книги в 1968 году. Главного героя, Алексея Карамазова, сыграл талантливый советский актёр Андрей Мягков. Ему удалось раскрыть персонажа с положительной стороны, показав доброго человека, который не совершает плохих поступков.

Российский сериал "Братья Карамазовы" появился на экранах в 2009 году. Тем, кто видел советский фильм, главный герой не понравился. Актёр Александр Голубев представил персонажа зажатым и робким юношей.

4. Миледи из романа Александра Дюма "Три мушкетёра"

В российском фильме "Три мушкетёра" всех раздражала актёрская игра Екатерины Вилковой. Она не справилась с ролью Миледи. Фото © Кадр из мини-сериала "Д`Артаньян и три мушкетёра". Режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы Марк Розовский, Александр Дюма – отец / Kinopoisk, © Кадр из фильма "Три мушкетёра". Режиссёр Сергей Жигунов, сценаристы Сергей Жигунов, Андрей Житков, Александр Дюма – отец / Kinopoisk

Огромной популярностью пользовался один из лучших советских мини-сериалов "Три мушкетёра", снятый в 1978 году. Ярчайшим персонажем в экранизации романа Дюма была Миледи, которую в фильме СССР сыграла легендарная актриса Маргарита Терехова. Благодаря харизме ей удалось создать образ, который одновременно вызывал и чувство симпатии, и ненависти.

Российский фильм "Три мушкетёра", вышедший на большие экраны в 2013 году, полностью провалился. Зрители не захотели его смотреть и писали только лишь гневные комментарии в соцсетях. Многим не понравилось, как актриса Екатерина Вилкова сыграла Миледи. По словам критиков, у неё повторить образ легендарной злодейки не получилось. Она только лишь постоянно хмурилась и злилась.

5. Гамлет из трагедии Уильяма Шекспира "Трагическая история о Гамлете, принце датском"

В российском фильме "Гамлет. XXI век" плохо играли все актёры, а особенно Гела Месхи, которому досталась главная роль. Он показал датского принца инфантильным ребёнком, реагирующим на всё происходящее чрезвычайно остро. Фото © Кадр из мини-сериала "Гамлет". Режиссёр Григорий Козинцев, сценаристы Григорий Козинцев, Борис Пастернак, Уильям Шекспир / Kinopoisk, © Кадр из фильма "Гамлет. XXI век". Режиссёр Юрий Кара, сценарист Юрий Кара / Kinopoisk

Один из лучших фильмов СССР, "Гамлет", появился на больших экранах в 1964 году. Главная роль принца датского досталась известнейшему актёру Иннокентию Смоктуновскому. Он на момент съёмок был довольно взрослым, но смог вжиться в роль и понять чувства героя. В результате образ Гамлета получился выразительным — было понятно, что он действительно страдает из-за того, что происходит в его семье.

Российский фильм "Гамлет. XXI век", вышедший на большие экраны в 2009 году, такого фурора не произвёл. Актёр Гела Месхи, сыгравший главного героя, вызвал шквал критики у зрителей. Образ героя был довольно странным. Датского принца выставили ребёнком, который слишком остро на всё реагирует.