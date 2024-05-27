Сбежала из России, гонял пьяным, родила в Аргентине: Как сложились судьбы актёров сериала "Кухня"

Сериал "Кухня" стартовал 12 лет назад. Он стал самым дорогим ситкомом на российском ТВ и одним из самых рейтинговых. В первой части этого материала мы узнали, как сложились судьбы актёров, которые сыграли любимых персонажей. Сегодня посмотрим на остальных артистов.

Лев — Сергей Епишев

Сергей Епишев. Фото © "Кухня", режиссёры Дмитрий Дьяченко и др., сценаристы Василий Куценко и др. / Kinopoisk, © YouTube / Историс - Откройте, Давид!

Епишев и до "Кухни" был широко известен, но лишь в узких кругах. К театральной славе прибавилась любовь массового телезрителя. Роль шеф-повара Лёвы далась актёру легко, и новые предложения о съёмках не заставили себя долго ждать. Епишев сыграл в драме Станислава Говорухина "Конец прекрасной эпохи", популярных сериалах "Метод" и "Содержанки".

Актёр долго скрывал от поклонников детали личной жизни — завеса тайны приоткрылась лишь в 2022 году. Выяснилось, что Епишев женат и воспитывает маленькую дочь. По слухам, его супруга не имеет отношения к шоу-бизнесу и даже не знала, что Сергей знаменит. А он продолжает свой творческий путь — играет в спектакле по роману Кобо Абэ и снимается в экранизации "Волшебника Изумрудного города".

Настя — Ольга Кузьмина

Судя по внешности, время над Ольгой не властно. Фото © "Кухня", режиссёры Дмитрий Дьяченко и др., сценаристы Василий Куценко и др. / Kinopoisk, © YouTube / Спешл

До "Кухни" Кузьмина играла и в театре, и в кино, но решила сделать перерыв в карьере из-за пары неудачных кастингов. Она занялась пошивом одежды, но, когда актрису позвали на роль Насти, рискнула вернуться в профессию. И не прогадала: её популярность взлетела до небес, а предложения о работе посыпались как из рога изобилия.

Сериал "Кумир", фильмы про Чебурашку, шоу "Ледниковый период" — вот лишь малая часть проектов, в которых ей довелось поучаствовать. Про личную жизнь она тоже не забывала. Во время съёмок в "Кухне" родила сына от первого мужа, с которым развелась в 2019-м. А в прошлом году забеременела во второй раз — от нового избранника. Дочку актриса родила осенью в Аргентине.

Сеня — Сергей Лавыгин

Сергей Лавыгин почти не изменился. Фото © "Кухня", режиссёры Дмитрий Дьяченко и др., сценаристы Василий Куценко и др. / Kinopoisk, © YouTube / Central Partnership

Роль повара сделала из Лавыгина звезду: прохожие до сих пор просят его перестать воровать продукты с кухни. Талант актёра сразу оценил режиссёр Жора Крыжовников, который ещё во время съёмок "Кухни" позвал его в комедию "Горько!". Потом были "Горько! 2", "Самый лучший день" и отдельный скетчком про Сеню и его друга — "СеняФедя". В этом году вышел сериал "Дядя Лёша", на подходе — сказочный фильм "Финист. Первый богатырь".

Экранной женой Сергея в "Кухне" была актриса Анна Бегунова — она же была и его гражданской супругой в реальности. В 2016 году у пары родился сын, но это не уберегло семью от распада. Анна вышла замуж за другого актёра, а Сергей в 2020-м женился на коллеге Марии Луговой. Спустя два года Лавыгин стал папой во второй раз — Мария родила ему дочь Марту.

Саша — Екатерина Кузнецова

Как сложилась судьба Екатерины Кузнецовой. Фото © "Кухня", режиссёры Дмитрий Дьяченко и др., сценаристы Василий Куценко и др. / Kinopoisk, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / katykino

Екатерина приняла участие в трёх сезонах "Кухни". Она и до сериала была достаточно популярной актрисой, поэтому могла себе позволить не сниматься в нём до финала. Но проект всё равно сыграл ей на руку: Кузнецовой стали предлагать главные роли.

Одним из последних российских проектов с её участием стал сериал "Вампиры средней полосы". В 2022 году актриса осудила СВО и уехала на родину — в Киев. Компанию ей составил гражданский муж. Ранее Екатерина уже была замужем. Во время съёмок в "Кухне" она оформила отношения со своим парнем, но брак распался спустя девять месяцев.

Федя — Михаил Тарабукин

Михаил Тарабукин и его судьба после "Кухни". Фото © "Кухня", режиссёры Дмитрий Дьяченко и др., сценаристы Василий Куценко и др. / Kinopoisk, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mihail_tarabukin

До "Кухни" Тарабукин успел сыграть в культовых телепроектах "Бандитский Петербург" и "Солдаты". Но популярный ситком обогатил его и без того насыщенную фильмографию. Михаил продолжает сниматься в комедийных фильмах и сериалах. В 2024 году на экраны выходит сразу несколько картин с его участием.

Однако в личной жизни у актёра всё не так гладко. Он много раз порывался жениться, но всё время что-то шло не по плану. При этом в девушках Тарабукин недостатка никогда не испытывал, а однажды признался, что у него было несколько любимых женщин одновременно. О бурной жизни Михаила говорит и тот факт, что в 2023 году его поймали за рулём с признаками опьянения.

Катя — Валерия Федорович

Актёры сериала "Кухня" 12 лет спустя: Валерия Федорович. Фото © "Кухня", режиссёры Дмитрий Дьяченко и др., сценаристы Василий Куценко и др. / Kinopoisk, © YouTube / ПРОГОВОРИ

Роль дочери Виктора Петровича запустила карьеру молодой актрисы. Позже её портфолио пополнилось сериалами "На дальней заставе", "Команда Б", "Почка" и "Внутри убийцы". Всего в фильмографии Федорович уже 30 проектов — часть из них ожидают релиза в этом году.