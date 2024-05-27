Life.ru выяснил, как обещавший служить в армии рэпер Vacio смог сбежать в США
SHOT: Рэпер Vacio смог сбежать в США через Армению при помощи "третьих лиц"
Николай Васильев. Обложка © VK / VACÍO
Засветившийся на "голой вечеринке" рэпер Vacio (Николай Васильев) смог сбежать в США через Армению при помощи "третьих лиц", узнал SHOT. По его данным, музыкант планирует отказаться от российского гражданства.
Как рассказал источник телеграм-канала, Васильев хотел пойти в армию и даже проходил недельный курс по подготовке к ней, однако вскоре "понял, что это не его". В связи со срочным бегством из страны артист остался должен денег лейблу Rocket Records. В итоге договор с ним был расторгнут в одностороннем порядке, а представители лейбла утверждают, что не поддерживают поступок музыканта.
Ранее сообщалось, что Vacio уехал в США. 13 мая артист не явился в военкомат, хотя получил повестку о призыве в армию для прохождения службы. По сведениям источника из окружения рэпера, Васильев якобы сильно расстроился из-за небольшого количества просмотров его последнего клипа, поэтому решился на отъезд.
Напомним, в конце 2023 года Vacio стал известен широкой публике из-за скандальной "голой вечеринки" Насти Ивлеевой — он оказался самым обнажённым участником мероприятия. После тусовки рэпера арестовали на 15 суток. Кроме того, его оштрафовали на 200 тысяч рублей. "Музыкант в носке" понял ошибку и принёс извинения, а свой поступок объяснил тем, что хотел удивить публику. В январе артиста вновь задержали и арестовали на десять суток. Тогда он получил повестку в военкомат. Васильев заявил, что готов искупить вину, отдав долг Родине. В том же месяце Vacio прошёл медкомиссию в военкомате и встал на учёт.