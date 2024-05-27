Life.ru выяснил, как обещавший служить в армии рэпер Vacio смог сбежать в США

Засветившийся на "голой вечеринке" рэпер Vacio (Николай Васильев) смог сбежать в США через Армению при помощи "третьих лиц", узнал SHOT . По его данным, музыкант планирует отказаться от российского гражданства.

Как рассказал источник телеграм-канала, Васильев хотел пойти в армию и даже проходил недельный курс по подготовке к ней, однако вскоре "понял, что это не его". В связи со срочным бегством из страны артист остался должен денег лейблу Rocket Records. В итоге договор с ним был расторгнут в одностороннем порядке, а представители лейбла утверждают, что не поддерживают поступок музыканта.