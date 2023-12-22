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22 декабря, 13:04

Самого голого участника вечеринки Ивлеевой арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч

Суд арестовал исполнителя Vacio на 15 суток за хулиганство на вечеринке Ивлеевой

Лефортовский районный суд Москвы назначил исполнителю Vacio (Николай Васильев) крупный штраф и административный арест на 15 суток. На артиста составили два протокола — за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Исполнитель Vacio в зале суда. Видео © Telegram / Московские суды общей юрисдикции

"Суд постановил признать Васильева Н.М. виновным в совершении административного правонарушения <...> ему назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток <...> штрафа в размере 200 тыс. рублей", — говорится в опубликованном сообщении.

Первым о назначенном административном аресте заявил сам рэпер. Странный выбор "одежды" он объяснил соблюдением дресс-кода, а также назвал себя "простым русским парнем", который предпочитает девушек, любит свою страну и знает, что ей сейчас нелегко.

"Аж с катетером пришёл": Певица Слава возмутилась из-за голой вечеринки Ивлеевой, особенно досталось Киркорову
"Аж с катетером пришёл": Певица Слава возмутилась из-за голой вечеринки Ивлеевой, особенно досталось Киркорову

Напомним, причина разбирательств — скандальная "Почти голая вечеринка", организованная Настей Ивлеевой. Мероприятие прошло в ночь на 21 декабря в московском "Мутаборе" и удостоилось посещения целого ряда звёзд: Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской, Димы Билана, Глюкозы и Ксении Собчак. Особенно же отметился сам Николай Васильев, заявившийся туда в одном лишь носке, натянутом на причинное место. Спорная "пати" вызвала общественный резонанс, а Ивлееву потребовали проверить на предмет пропаганды нетрадиционных отношений. Сама она, к слову, ничего плохого в тусовке не видит и даже устроила вторую, на которую тут же нагрянули силовики. Они устроили в клубе обыск и изъяли документацию.

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Telegram / Московские суды общей юрисдикции

Матвей Константинов
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