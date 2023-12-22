Самого голого участника вечеринки Ивлеевой арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч

Лефортовский районный суд Москвы назначил исполнителю Vacio (Николай Васильев) крупный штраф и административный арест на 15 суток. На артиста составили два протокола — за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Исполнитель Vacio в зале суда. Видео © Telegram / Московские суды общей юрисдикции

"Суд постановил признать Васильева Н.М. виновным в совершении административного правонарушения <...> ему назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток <...> штрафа в размере 200 тыс. рублей", — говорится в опубликованном сообщении.