Голая Лолита, Киркоров в сетке и бриллиант за 23 миллиона на попе — как прошла naked party Ивлеевой
Пожалуй, самым громким событием из мира тусовок заслуженно стало вчерашнее мероприятие Настюшки. Ведь она не пускала на мероприятие тех, кто оделся. Да, вы всё правильно прочитали — дресс-кодом было отсутствие вещей на теле.
Almost naked party, или же "Почти голая вечеринка", прогремела в одном из клубов столицы в ночь с 20 на 21 декабря. Многие, кто пришёл, говорят, что это была самая развратная тусовка. Ведь дресс-код подразумевал на посетителях как можно меньше одежды. Встречались среди гостей и те, кто воспринял задание буквально, например рэпер Vacio. Парень разгуливал полностью голышом, не считая натянутого на причинное место носка.
Киркоров и Лолита на вечеринке Ивлеевой. Видео © t.me / neopra_blin
Среди знаменитых гостей, кого удалось разглядеть в нешуточной толпе, были и любимцы публики. Эпатажная Лолита Милявская в очередной раз доказала, что она — женщина без комплексов. В качестве наряда на тусовку выбрала себе прозрачное боди, а поверх надела чёрный лиф, подвязки и кружевной пояс. Полностью в чёрном, сетчатом и, конечно же, прозрачном костюме рядом с певицей нашёлся и Филипп Киркоров. Он надел футболку, эмитирующую татуировки. Чем повысил градус своей сексуальности.
Репер Джиган и сама королева вечеринки Ивлеева. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iamgeegun
А вот кому не пришлось рисовать на себе татушки, так это рэперу Джигану. Певец, знаменитый рельефными формами и регулярными походами в спортзал, появился на вечеринке топлес. Рядом с ним нашлась и хозяйка тусовки — Настя Ивлеева. Но не подумайте, что она скромно нарядилась в пеньюар и чёрные стринги. Фишкой её образа стало колье с бриллиантом, которое блогер носила… на попе.
"Ты когда-нибудь видела 23 миллиона рублей на попе?" — спрашивает гордо Настюшка и поворачивается спиной, демонстрируя украшение.
"23 миллиона на попе": Ивлеева хвастается главным аксессуаром наряда. Видео © t.me / neopra_blin
Также среди приглашённых звёзд на Almost naked party были: Саша Сулим, Дима Билан, Глюкоза, Мария Миногарова и модель Борис Махмуров. Именно этому секси-парню приписывают роман с Ивлеевой.
Дима Билан не остался в стороне и тоже пришёл на вечеринку топлес. Видео © t.me / neopra_blin
Как признавалась как-то сама Настя, о подобном формате вечеринки блогер мечтала давно. И вот её хотелка наконец исполнилась. О чём бывшая ведущая "Орла и решки" гордо заявила, подписав в соцсетях фото с мероприятия следующими словами: "На тощей **** (попе) бриллиант за 23 миллиона рублей, на сцене Анна Asti, профессия — главред Playboy, а вокруг голая флейва! У меня было".
А вы бы пришли потусоваться на такую вечеринку?
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t.me / ivleeva360 / neopra_blin