Голая Лолита, Киркоров в сетке и бриллиант за 23 миллиона на попе — как прошла naked party Ивлеевой

Almost naked party, или же "Почти голая вечеринка", прогремела в одном из клубов столицы в ночь с 20 на 21 декабря. Многие, кто пришёл, говорят, что это была самая развратная тусовка. Ведь дресс-код подразумевал на посетителях как можно меньше одежды. Встречались среди гостей и те, кто воспринял задание буквально, например рэпер Vacio. Парень разгуливал полностью голышом, не считая натянутого на причинное место носка.

Киркоров и Лолита на вечеринке Ивлеевой. Видео © t.me / neopra_blin

Среди знаменитых гостей, кого удалось разглядеть в нешуточной толпе, были и любимцы публики. Эпатажная Лолита Милявская в очередной раз доказала, что она — женщина без комплексов. В качестве наряда на тусовку выбрала себе прозрачное боди, а поверх надела чёрный лиф, подвязки и кружевной пояс. Полностью в чёрном, сетчатом и, конечно же, прозрачном костюме рядом с певицей нашёлся и Филипп Киркоров. Он надел футболку, эмитирующую татуировки. Чем повысил градус своей сексуальности.

Репер Джиган и сама королева вечеринки Ивлеева. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iamgeegun

А вот кому не пришлось рисовать на себе татушки, так это рэперу Джигану. Певец, знаменитый рельефными формами и регулярными походами в спортзал, появился на вечеринке топлес. Рядом с ним нашлась и хозяйка тусовки — Настя Ивлеева. Но не подумайте, что она скромно нарядилась в пеньюар и чёрные стринги. Фишкой её образа стало колье с бриллиантом, которое блогер носила… на попе.

"Ты когда-нибудь видела 23 миллиона рублей на попе?" — спрашивает гордо Настюшка и поворачивается спиной, демонстрируя украшение.

"23 миллиона на попе": Ивлеева хвастается главным аксессуаром наряда. Видео © t.me / neopra_blin

Также среди приглашённых звёзд на Almost naked party были: Саша Сулим, Дима Билан, Глюкоза, Мария Миногарова и модель Борис Махмуров. Именно этому секси-парню приписывают роман с Ивлеевой.

Дима Билан не остался в стороне и тоже пришёл на вечеринку топлес. Видео © t.me / neopra_blin

Как признавалась как-то сама Настя, о подобном формате вечеринки блогер мечтала давно. И вот её хотелка наконец исполнилась. О чём бывшая ведущая "Орла и решки" гордо заявила, подписав в соцсетях фото с мероприятия следующими словами: "На тощей **** (попе) бриллиант за 23 миллиона рублей, на сцене Анна Asti, профессия — главред Playboy, а вокруг голая флейва! У меня было".