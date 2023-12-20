Метов, "Лицей" и Царикати: Как изменились и кем в 2023 году стали популярные артисты из 80-х и 90-х

В ноябре 2023 года на телеканале НТВ вышел 4-й сезон музыкального шоу "Суперстар! Возвращение". В проекте приняли участие звёзды, снискавшие популярность в 80-е, 90-е и 00-е. Участники проекта поют свои старые хиты и песни других исполнителей — в каждом выпуске они исполняют по две песни. Их судьбу на проекте решает звёздное жюри.

Победитель шоу получит звание "Суперстар" и денежный приз в размере пяти миллионов рублей. По итогам голосования жюри один из участников покидает шоу. В прошлом выпуске проект покинул Алексей Гоман. Таким образом в шоу остались всего пять человек: Лёша Глызин, Кай Метов, Игорь Наджиев, Настя Макаревич и Феликс Царикати.

Кай Метов

Кем был и кем стал некогда знаменитый певец Кай Метов. Фото © VK / Кай Метов

Он и сейчас достаточно популярен, хотя прошло много лет. Певец продолжает собирать на концертах полные залы. В июне 2022 года Метов посетил шоу Малахова "Песни от всей души". Сейчас именитый артист в рамках личного продюсерского центра пишет новые композиции и работает с юными дарованиями. Вместе с Андреем Разиным он трудится над проектом "Дискотека "Союз".

Не забывает Метов и о сольной карьере. Концерты маэстро проходят во многих городах России и стран СНГ. В 2023 году Кайрат Ерденович порадовал поклонников несколькими новыми композициями: в канун 8 Марта вышел сингл "Как долго я тебя искал", а в конце весны — песня "Ангелы и вороны". А этой осенью Кай Метов стал участником сами знаете какого шоу.

Игорь Наджиев

Как изменился с 90-х годов участник нового сезона "Суперстар!" Игорь Наджиев. Фото © ТАСС / Владимир Яцин, © VK / Игорь Наджиев

Игорь Наджиев — известный представитель российской эстрады, звезда которого зажглась в начале 90-х годов. Красивый чувственный голос и запоминающиеся концертные программы позволили артисту завоевать сердца слушателей. Певца иногда называют "суперзвездой, вопреки шоу-бизнесу" — его почти не видно на телеэкранах, но популярность от этого не страдает.

Дебютный альбом Игорь Мислюмович выпустил в 1994 году — он получил название "Потерянная страна" и нашёл большой отклик у слушателей. В 90-е концерты исполнителя собирали полные залы, Наджиев регулярно появлялся на телевидении. Выпуск "Акул пера" с его участием получил немало восторженных отзывов.

На волне успеха парень постоянно ездил на гастроли по России. Известность постепенно выходила за пределы родины, и в 1999 году Наджиев с проектом "Москва-2000" покорил публику Атлантик-Сити. Грандиозное шоу настолько понравилось публике, что певца пригласили поработать в США. Полгода он выступал в рамках дебютного русского проекта Nebulae в Лас-Вегасе.

В новом тысячелетии Наджиев продолжил творить и дарить слушателям яркие эмоции. Сольные концерты артиста, как и прежде, ждали в каждом уголке России. Его талант был отмечен многочисленными наградами.

Сейчас российский певец продолжает заниматься музыкальным творчеством. В 2023 году он представил новый сингл — "Благодарю. Ты со мной". Игорь Мислюмович ездил с концертами по стране, в декабре выступил в Центральном доме литераторов в Москве. Главной новостью второй половины октября стал анонс сезона "Суперстар!", где участника Игоря Мислюмовича по итогу первых выпусков назвали одним из лидеров шоу.

Настя Макаревич

Кем была в 90-х и кем стала сейчас Настя Макаревич? Фото © VK / Анастасия Макаревич, Настя Макаревич и группа "Лицей"

Анастасия Макаревич (Капралова) — солистка и бессменный лидер популярной в 90-х группы "Лицей". Сильная личность, талантливая и красивая артистка, музыкант, а кроме того — мама двоих детей и любящая жена. Первое выступление девичьего коллектива "Лицей" состоялось в передаче "Утренняя звезда" в декабре 1991 года. Спустя два года, в 1995-м, Алексей Лазаревич написал для группы песню "Осень", которая в одночасье стала хитом и на долгие годы превратилась в визитную карточку коллектива.

В начале нулевых у коллектива появились новые хиты: "Ты станешь взрослой", "Как ты о нём мечтала". Несмотря на часто меняющийся состав, "Лицей" продолжил записывать альбомы и выступать с концертами.

В 2012-м Анастасия совмещала работу в группе и сольную карьеру. Она записала синглы "Ты думала", "Падаю вверх", "Где-то". Работа идёт в рамках "Настя Макаревич project". Есть также в биографии артистки работа телеведущей в программе "Времечко" на канале ТВЦ. В 2014 году из жизни ушёл Алексей Макаревич, и певица стала продюсером "Лицея". Спустя три года группа отметила четверть века большим юбилейным концертом — "Лицей 25 лет".

Если верить страницам певицы в социальных сетях и новостям в СМИ, у Анастасии сейчас всё отлично. Помимо выступлений в составе "Лицея", она преподаёт в детской музыкальной студии и в Государственной классической академии им. Маймонида. Вместе с коллегами по группе и артистом soGREYou Анастасия выпустила песню "Счастье близко" накануне нового, 2023 года. Это не первая совместная работа музыкантов. Ранее Макаревич и исполнитель Евгений Константинов представили хит "Море, я и ты" в акустическом и концертном вариантах.

Звезда "Лицея" поучаствовала в передаче "Звёзды сошлись", где гости говорили о диетах, способах ведения ЗОЖ, а на "Русском радио" в эфире у Аллы Довлатовой Анастасия представила новую композицию "Иди ко мне".

Осенью артистку пригласили в "Суперстар! Возвращение". Макаревич стала одной из участниц, представивших ﻿звёзд 90-х. Девушка отметила, что предложения принять участие в этом рейтинговом проекте ей поступали неоднократно — и только в 2023-м обстоятельства позволили реализовать идею.

Феликс Царикати

Феликс Царикати: история артиста и как обстоят дела у артиста сегодня. Фото © t.me / Феликс Царикати, © ТАСС / Зураб Джавахадзе

Вокальный диапазон Феликса Царикати позволяет исполнять самый разнообразный репертуар: от лёгких эстрадных шлягеров до проникновенных романсов, от народных песен до оперных арий. Феликс Викторович не зря получил звание заслуженного артиста России. Красивый бархатный баритон певца любит и слушает вот уже не одно поколение меломанов.

Победа в конкурсе "Ялта-91" и приз зрительских симпатий принесли всесоюзную популярность. ​​Артист начал сотрудничать с поэтом Леонидом Дербенёвым, песни которого мгновенно становились хитами 90-х годов прошлого века. Дербенёв написал для Царикати несколько произведений, а клипы на шлягеры попали в ротацию. Так Феликс Царикати стал видной фигурой на эстраде.

Для молодой звезды тексты и мелодии писали композиторы Александр Морозов, Вячеслав Добрынин, поэты Борис Емельянов, Лариса Рубальская, Кирилл Крастошевский и другие мэтры. Этому периоду принадлежат золотые хиты певца: "Непутёвый", "Провинциальная принцесса", "Женщина в голубом", "Ах, эти ножки", с которыми Феликс Викторович до сих пор выступает на бис. В дискографии артиста свыше 10 разножанровых альбомов, в которые включены романсы, народные песни и ретрохиты.

В 2022 году Феликс Викторович удивил поклонников новой коллаборацией с зарубежным певцом Аланом. Песня Ciao исполнена на итальянском языке. Много времени артист уделял концертной деятельности, участвовал в фестивале "Вальс победы".