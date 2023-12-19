Российские звёзды поделились секретными бьюти-процедурами, которые делают дома

В новогоднюю ночь нужно выглядеть на все сто. А кто знает об этом лучше, чем знаменитости? Воспользуйтесь их ноу-хау, чтобы стать королевой бала. Тем более что, вопреки мифам, большинство из звёздных девушек предпочитают не салонные, а домашние средства красоты.

Секрет красоты Елизаветы Боярской: сон и кубики льда

Как приводит себя в порядок Елизавета Боярская перед Новым годом — секреты красоты. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

По словам российской актрисы Лизы Боярской, её главный секрет красоты — это сон. Если выспаться не удастся, то есть рецепт, которым с ней поделилась её мама, актриса театра и кино Лариса Луппиан. Ничего сложного: нужно протирать лицо кубиками травяного льда. Елизавета уточнила, что сначала готовит настой ромашки, разливает по формам и замораживает. Лёд снимает усталость, делает тон лица ровным и красивым.

Секрет красоты Анны Песковой: увлажнение и питание

Бьюти-секреты от Анны Песковой в преддверии Нового года. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Актриса Аня Пескова жалуется на сухую кожу, поэтому самое важное для неё — увлажнение и питание. Зимой, когда работает отопление, эти процедуры становятся более актуальными, поэтому звезда использует плотные питательные и увлажняющие кремы. Это действительно помогает! Перед Новым годом артистка посвящает день уходу за собой, чтобы кожа выглядела отдохнувшей.

Секрет красоты Теоны Дольниковой: оливковое масло

Что делает Теона Дольникова, чтобы блистать красотой на новогодних праздниках. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Артистка и певица Теона Дольникова рассказала, что сразу после пробуждения очищает кожу, наносит маску на 20 минут — и уже готова к празднику. Если на полке таковой не оказалось, звезда призывает на помощь народную медицину.

Ей подходит смесь из оливкового масла, овсяных хлопьев, киви и мёда. Такая маска — идеальная поддержка для кожи зимой. Или самый элементарный "бабушкин" рецепт — огурцы на лицо. Только не солёные, не из оливье. Очень лёгкий и полезный рецепт: кладём на глаза по кружку огурца, а на лицо наносим сметану или йогурт — готово!

Секрет красоты Анны Хилькевич: свой рецепт

Секретный рецепт патчей в домашних условиях от Анны Хилькевич. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Чтобы выглядеть свежо в новогоднюю ночь, необязательно пользоваться дорогой косметикой, уверена актриса Аня Хилькевич. Она, например, сама делает патчи для лица, которые помогают избавиться от следов усталости под глазами. Итак, вам понадобятся: огурец, зелёный чай, ватные диски и ёмкость для хранения.

Способ приготовления: Взбейте стакан остывшего зелёного чая и огурец в блендере до получения однородной массы. Добавьте ещё стакан чая. Положите ватные диски в ёмкость. Процедите получившуюся смесь через ситечко и добавьте в ёмкость с ватными дисками. Важно, чтобы ватные диски хорошо пропитались. И всё — патчи готовы к использованию.

Секрет красоты Аллы Югановой: сила природы

Рецепт маски из природных компонентов от Аллы Югановой. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Для актрисы и певицы Аллы Югановой особенно важен здоровый вид кожи. Поэтому накануне праздника она обязательно будет делать маски из природных компонентов — с бананом, творогом, мёдом и тыквой.

Как пишет "Вечерняя Москва", дерматологи и косметологи в свою очередь рекомендуют зимой по утрам наносить питательный крем для защиты от внешних воздействий окружающей среды, а вечером — увлажняющий для восстановления водного баланса. Кроме того, нужно поменять средство для очищения на более мягкое, и помните, что в уходе должна присутствовать гиалуроновая кислота.

Запомните или запишите

Как ухаживают за собой российские знаменитости в преддверии Нового года. Фото © Shutterstock

Важна регулярность. Домашняя косметология эффективна, если не забывать делать процедуры — маски, обтирание льдом, ванночки — постоянно. Уход за собой должен стать образом жизни, и тогда вы сможете сохранить красоту и молодость надолго.

Не забываем про руки. Кожа рук зимой тоже нуждается в усиленном питании. Почаще "кормите" её питательными масками и кремами, делайте массаж, носите перчатки всякий раз, когда выходите на улицу.

Купите увлажнитель воздуха. Это устройство в комнате помогает сохранять здоровый баланс влаги внутри кожи. Особенно это важный совет для Москвы, где центральное отопление работает очень хорошо.