Россиянка в кокошнике из пшеницы сразила жюри и завоевала титул "Мисс Европа – 2023"
Россиянка Дарья Решта завоевала титул "Мисс Европа – 2023"
"Мисс Европа – 2023" Дарья Решта. © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / resthaaaa
Дарья Решта из Краснодара получила титул "Мисс Европа – 2023". Такое звание девушке присудили на международном конкурсе красоты "Мисс Интерконтиненталь – 2023", прошедшем в Шарм-эль-Шейхе. За главную корону боролись конкурсантки из 65 стран.
Финал проходил в несколько этапов. Изначально все конкурсантки продемонстрировали выход в купальниках. Затем следовало представление народного костюма, где Дарья вышла на сцену в необычном образе, который состоял из украшенного колосьями пшеницы кокошника и золотого платья. Позировала девушка с букетами из злаков.
"Мисс Европа – 2023" Дарья Решта. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / resthaaaa
Россиянка заявила, что не собирается останавливаться на достигнутом и с новыми силами продолжит развиваться в модельной индустрии, а также займётся благотворительностью.
Старт к званию дала заявка, отправленная на кастинг конкурса "Мисс Интерконтиненталь Россия". Этот этап проходил в Ялте, где победительница получила право представлять страну уже на международной арене.
Подготовка к мероприятию в Египте проходила на протяжении трёх недель. Девушки непрерывно участвовали в съёмках, тематических мероприятиях. Главное звание конкурса забрала конкурсантка из Таиланда.
А ранее Лайф рассказывал, что в конкурсе красоты "Мисс Россия – 2023" победу одержала Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Она представила страну на 72-м международном конкурсе "Мисс Вселенная – 2023" в Сальвадоре. В качестве национального костюма красавица выбрала образ Царевны Лебеди со знаменитой картины Михаила Врубеля. Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала представительница Никарагуа. Голубевой не удалось войти в топ-10.