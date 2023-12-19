Россиянка в кокошнике из пшеницы сразила жюри и завоевала титул "Мисс Европа – 2023"

Дарья Решта из Краснодара получила титул "Мисс Европа – 2023". Такое звание девушке присудили на международном конкурсе красоты "Мисс Интерконтиненталь – 2023", прошедшем в Шарм-эль-Шейхе. За главную корону боролись конкурсантки из 65 стран.

Финал проходил в несколько этапов. Изначально все конкурсантки продемонстрировали выход в купальниках. Затем следовало представление народного костюма, где Дарья вышла на сцену в необычном образе, который состоял из украшенного колосьями пшеницы кокошника и золотого платья. Позировала девушка с букетами из злаков.

"Мисс Европа – 2023" Дарья Решта. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / resthaaaa

Россиянка заявила, что не собирается останавливаться на достигнутом и с новыми силами продолжит развиваться в модельной индустрии, а также займётся благотворительностью.

Старт к званию дала заявка, отправленная на кастинг конкурса "Мисс Интерконтиненталь Россия". Этот этап проходил в Ялте, где победительница получила право представлять страну уже на международной арене.