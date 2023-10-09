Как выглядит "мисс Россия – 2023": 10 фото прекрасной Маргариты Голубевой из Санкт-Петербурга

Как обычно и бывает на таких конкурсах, борьба под конец разгорелась нешуточная. Вчера вечером в Москве на сцене "Барвиха Luxury Village" состоялся грандиозный финал конкурса красоты. Десятки девушек выстроились в ряд, показывая, сколько красавиц живёт в нашей стране. Каждая надеялась, что именно она получит корону победительницы. Но затмила всех 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга, став "мисс Россия – 2023".

Как выглядит новая "мисс Россия – 2023"? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / margolenser

Кто такая Маргарита Голубева? Самая настоящая королева. Помимо полученного вчера титула "Мисс Россия – 2023", девушка ранее уже участвовала в похожих конкурсах и становилась обладательницей званий "Вице-мисс Европы" и "Мисс студенчество России – 2021".

Кто такая Маргарита Голубева, ставшая победительницей конкурса "Мисс Россия – 2023". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / margolenser

Что ещё известно о Голубевой? Семья у нынешней "мисс Россия – 2023" обычная: мама — врач, папа — инженер. В школьные годы девушку часто травили и обижали из-за внешности. Интересно, а прошлые задиры вообще могли представить, что они дразнили настоящую королеву красоты?

Как выглядит самая красивая девушка России Маргарита Голубева? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / margolenser

А если кажется, что вы уже где-то видели Маргариту Голубеву, то вам не кажется. Девушка участвовала в одном из сезонов шоу "Голос". И пусть дальше этапа слепых прослушиваний начинающая певица не прошла, но зато не побоялась попробовать себя.

Кто такая Маргарита Голубева, ставшая новой "мисс Россия"? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / margolenser

Не только внешностью, но и удивительными хобби покорила новая "мисс Россия – 2023". Как оказалась, в свободное от учёбы время Маргарита Голубева любит ходить пострелять в тир, а ещё практикует экстремальную езду на мотоциклах.

"Мисс Россия – 2023": кто такая Маргарита Голубева и как она выглядит. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / margolenser