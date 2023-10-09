10 действенных способов, как заставить любого мужчину потерять к вам интерес

Бывают в жизни огорчения! И даже девушки, о которых парни когда-то мечтали, могут быстро потерять тот шарм в их глазах. Почему? Что именно может заставить мужчин потерять интерес к причине своих душевных страданий? Собрали 10 реальных историй, которыми молодые люди поделились сами.

"Она рассказала мне, что беременна и не уверена, кто отец... Подумал, что лучше держаться подальше от этой драмы", — ali-n.

"Когда я её расспрашивал, она с радостью отвечала на вопросы о себе, но когда о себе пытался рассказать я, дама сразу всем видом показывала, как ей неинтересно. Поэтому я просто подумал, что она считает меня скучным", — DuncanIdahosGhola.

Как не потерять интерес мужчины к себе? Фото © Shutterstock

"Она постоянно переносила, а затем отменяла встречи. Доходило до абсурда, как часто это происходило. Просто скажи мне, что тебе неинтересно со мной встречаться. В итоге я сам прекратил общение", — Specialist_Salt_7916.

"Я видел, как она бесилась на работника забегаловки, потому что хотела быть уверенной, что они положат свежий хлеб. Когда мы уехали, она сказала, что сотрудники быстрого питания глупые и "никогда не слушают". Какое высокомерие! Жаль, что такая красотка оказалась отвратительным человеком", — casino_night.

"Внешне девушка была на 8 из 10, но её дыхание было на двойку…", — neon_eyeballs.

10 причин, по которым мужчины теряют интерес к женщинам. Фото © Shutterstock

"Мне нравилась девушка с работы, мы отлично ладили. Разговаривали с ней однажды, и она сказала, что никогда ни с кем не встречалась. Я спросил, почему. Она ответила: "Потому что я не встретила никого, кто мог бы себе меня позволить, у меня дорогой вкус". Мне было 20 лет, я был на мели и учился в колледже. Мы зарабатывали одинаково, поэтому это, буквально, был отказ, хотя я даже не спрашивал её ни о чём. Если честно, даже если бы у меня были деньги, я не стал бы тем человеком для неё. У нас совершенно разные взгляды на финансы", — Jac1596.

"Я предложил девушке купить кофе, и она прочитала мне лекцию о патриархате", — Twiddist.

"На свидании визави сказала мне, что есть другой парень, с которым она сначала хочет попробовать. Мой интерес мгновенно исчез", — Substantial_Air7157.

Как увлечь и удержать интерес мужчины? Фото © Shutterstock

"Я пригласил барышню на свидание. Она ответила: "Нет". Я начал уходить. Она спросила: "Ты всегда так легко сдаёшься?" Я начал убегать", — Alfred-Adler.

"Девушка слишком долго играла в недотрогу", — Jimlaheydrunktank.