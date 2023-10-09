10 действенных способов, как заставить любого мужчину потерять к вам интерес
Знакомясь с кавалером, нужно знать не только, как его привлечь, но и как сделать так, чтобы он от вас не сбежал. Рассказываем про особенности женского поведения, которые мужики просто ненавидят.
Бывают в жизни огорчения! И даже девушки, о которых парни когда-то мечтали, могут быстро потерять тот шарм в их глазах. Почему? Что именно может заставить мужчин потерять интерес к причине своих душевных страданий? Собрали 10 реальных историй, которыми молодые люди поделились сами.
"Она рассказала мне, что беременна и не уверена, кто отец... Подумал, что лучше держаться подальше от этой драмы", — ali-n.
"Когда я её расспрашивал, она с радостью отвечала на вопросы о себе, но когда о себе пытался рассказать я, дама сразу всем видом показывала, как ей неинтересно. Поэтому я просто подумал, что она считает меня скучным", — DuncanIdahosGhola.
Как не потерять интерес мужчины к себе? Фото © Shutterstock
"Она постоянно переносила, а затем отменяла встречи. Доходило до абсурда, как часто это происходило. Просто скажи мне, что тебе неинтересно со мной встречаться. В итоге я сам прекратил общение", — Specialist_Salt_7916.
"Я видел, как она бесилась на работника забегаловки, потому что хотела быть уверенной, что они положат свежий хлеб. Когда мы уехали, она сказала, что сотрудники быстрого питания глупые и "никогда не слушают". Какое высокомерие! Жаль, что такая красотка оказалась отвратительным человеком", — casino_night.
"Внешне девушка была на 8 из 10, но её дыхание было на двойку…", — neon_eyeballs.
10 причин, по которым мужчины теряют интерес к женщинам. Фото © Shutterstock
"Мне нравилась девушка с работы, мы отлично ладили. Разговаривали с ней однажды, и она сказала, что никогда ни с кем не встречалась. Я спросил, почему. Она ответила: "Потому что я не встретила никого, кто мог бы себе меня позволить, у меня дорогой вкус". Мне было 20 лет, я был на мели и учился в колледже. Мы зарабатывали одинаково, поэтому это, буквально, был отказ, хотя я даже не спрашивал её ни о чём. Если честно, даже если бы у меня были деньги, я не стал бы тем человеком для неё. У нас совершенно разные взгляды на финансы", — Jac1596.
"Я предложил девушке купить кофе, и она прочитала мне лекцию о патриархате", — Twiddist.
"На свидании визави сказала мне, что есть другой парень, с которым она сначала хочет попробовать. Мой интерес мгновенно исчез", — Substantial_Air7157.
Как увлечь и удержать интерес мужчины? Фото © Shutterstock
"Я пригласил барышню на свидание. Она ответила: "Нет". Я начал уходить. Она спросила: "Ты всегда так легко сдаёшься?" Я начал убегать", — Alfred-Adler.
"Девушка слишком долго играла в недотрогу", — Jimlaheydrunktank.
Помните, что каждый человек и каждая пара уникальны и эти способы могут работать с переменным "успехом" в зависимости от ситуации. Быть может, найдётся мужчина, который не увидит ничего странного ни в одном пункте этого списка. Но захотите ли вы иметь с ним дело?
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