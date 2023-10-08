6 в корне неверных мифов об одиночестве, ведь жить самому по себе — очень круто

В мире всё больше людей предпочитают жить сами по себе, одни. И эту тенденцию уже невозможно не замечать. Так ли на самом деле плохо жить в одиночестве, или все эти страшилки — выдумки неуверенных в себе экстравертов? Самое время развеивать мифы!

Миф № 1: Одиночество — признак неуверенности в себе

В эти мифы об одиночестве уже давно пора прекратить верить. Фото © Freepik

В реальности всё наоборот. Чувство неудовлетворённости от взаимодействия с окружающими людьми и есть неуверенность в себе, в собственных желаниях. Если вам не с кем поговорить, поделиться важными новостями или мыслями, вы выбираете "чужих" — вот это точно из-за неуверенности. Общение — как шведский стол в отеле. От "голодного одиночества" неуверенный человек берёт всё, что помещается на тарелку. Ему нужно забить желудок, но он не знает, чего хочет, и кидает туда всё доступное. Этот голод от неумения находить интересное в себе.

Если вам комфортно с собой и нет необходимости искать компанию всегда и везде, одиночество не будет слабостью. Человек, который не знает себя, не может распознать вкусовые предпочтения. Он чувствует тоску каждый раз, когда остаётся один. Для того чтобы найти окружение, которое вам по душе, нужно знать себя, свои желания и ценности. И здесь, как ни странно, полезно побыть в одиночестве. Разобраться, что не так и куда двигаться дальше.

Миф № 2: Одиночество — это изоляция от общества

Одиночество — это вовсе не то же самое, что быть одному. Одиночество — это разобщённость с миром вокруг, чувство, что никто из окружающих не понимает вас, когда нет реальных отношений с людьми. Изоляция способна играть свою роль, но далеко не только она. Вы можете чувствовать себя одиноким в толпе и, наоборот, быть абсолютно счастливым, когда рядом никого нет. Хотя эти тер­ми­ны ча­сто ис­поль­зу­ют как си­но­ни­мы, на са­мом деле зна­че­ние у них раз­ное. Со­ци­аль­ная изо­ля­ция — со­сто­я­ние, ко­гда че­ло­век объ­ек­тив­но один, ря­дом с ним ни­ко­го нет. Оди­но­че­ство же — это субъ­ек­тив­ное пе­ре­жи­ва­ние. Эти два определения между собой не связаны, более того — иногда они могут противоречить друг другу.

Миф № 3: Одиночество портит здоровье

Что такое одиночество — личный выбор или сложившиеся обстоятельства? Какие стереотипы об одиночках в корне неверны? Фото © Freepik

Все исследования на тему одиночества основаны на статистических и медицинских фактах. В большинстве случаев учёные отбирали группы добровольцев, которые считают себя одинокими, и пришли к заключению, что у таких людей повышается риск развития инсульта и гипертонии. Но сложно сказать, сколько именно одиночек имели проблемы со здоровьем ещё до исследования. Статистика фиксирует конкретный момент времени, поэтому нельзя со стопроцентной уверенностью говорить о последствиях этого состояния. Не исключена обратная причинно-следственная связь: люди могут становиться одинокими из-за проблем со здоровьем, потому что вынуждены больше времени проводить одни и меньше — в компании.

Миф № 4: Одиночки бесполезны для общества

Люди, живущие соло, чаще ходят в бары и музеи, посещают культурные мероприятия. В городах, где много одиночек, бурлит жизнь. Именно благодаря им становится разнообразнее городская культура. А семейные люди чаще бывают замкнуты в своей социальной ячейке. Кроме того, желания детей и их потребности нередко становятся превалирующими. Есть все основания утверждать, что живущие в одиночестве люди компенсируют своё состояние высокой социальной активностью, превышающей энергичность тех, кто проживает совместно.

Миф № 5: Одиночество — это плохо

Это самые распространённые мифы об одиночестве, про которые пора забыть. Фото © Freepik / wavebreakmedia-micro

Принято считать, что одиночество — неприятный этап жизни, который нужно пережить, а потом поскорее вернуться к привычной активности. Однако учёные утверждают, что это чувство может быть полезным, мотивировать к новым свершениям, таким как смена круга общения и поиск себя. Нейробиологи сравнивают одиночество с жаждой: мол, если вы хотите пить, то ищете воду. Если вам не хватает поддержки и общения — вы ищете людей. Механизм выживания заложен природой: с древних времён людям приходилось кооперироваться друг с другом, ведь выжить в одиночку было практически невозможно. Сейчас правила изменились, люди могут выбирать: жить соло или с "соплеменниками".

Миф № 6: Жить одному — значит страдать

Одиночки — те, кто живёт один, а не те, кто страдает от одиночества. Оговорка принципиально важна, потому что два этих понятия в большинстве языков и культур синонимичны — раз вы живёте в один, значит, вам непременно одиноко. Недаром ведь пожизненное заключение в одиночной камере считается во многих странах наказанием даже более суровым, чем смертная казнь. Но всем ли так страшно одиночество? Тот, кто недостаточно развит как личность, кто не способен вступать в отношения с миром один на один, в уединении действительно страдает. Он лишается связей с другими людьми и не находит в самом себе достойного собеседника. А выдающиеся люди — духовные учителя, писатели и художники, учёные, полководцы — очень ценили одиночество как важнейший ресурс для творчества и саморазвития. Судя по всему, число таких людей постоянно растёт. Причём в равной степени среди мужчин и женщин.

Жить одному — круто или всё же нет?

Освободитесь от шаблонов и поймите: на самом деле жить одному может быть полезно и приятно. Фото © Freepik

Нас долго приучали к тому, что каждый — часть семьи, клана, коллектива, а наше предназначение — жить ради других и вместе с ними. Но сегодня индивидуальная жизнь отдельного человека становится всё более ценной. Свобода и личностное развитие оказываются важнее любых ограничений и даже привязанностей. Жизнь соло явно заделывается тенденцией: мы всё меньше хотим делить свой дом с другими людьми. И это не новая идеология, это реальность.

Сегодня живут соло более половины американцев, примерно треть домохозяйств состоит из одного человека в Японии, наиболее быстрый рост числа одиночек отмечен в Китае, Индии и Бразилии. Всё больше россиян, когда у них появляется возможность иметь собственное жильё, выбирают преимущества свободной жизни в одиночку. Мы можем ратовать за традиционные семейные ценности, но не можем не считаться с происходящими изменениями.