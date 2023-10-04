Дамы уверены, эти женские штучки нравятся мужчинам, но в итоге страдают и те и другие: 5 примеров

Во многих случаях женщины уверены — они знают, что нравится мужчинам. Поэтому стараются соответствовать определённым ожиданиям и шаблонам поведения. Но в конечном итоге как девушки, так и парни страдают от этого. Собрали пять примеров, которые показывают, как эти стереотипы могут навредить всем подряд.

1. Когда она играет в "дурочку"

Что на самом деле не нравится мужчинам. Фото © Shutterstock

Многие женщины думают, что мужчинам нравится, когда они постоянно смеются и соглашаются с ними. Так дамы стараются быть "идеальными спутницами", но на самом деле это лишает их индивидуальности. К тому же подавлять свои истинные эмоции — так себе затея, это любой психолог скажет. А самое интересное — адекватному мужчине будет просто неловко находиться в компании недалёкой девушки, даже если она притворяется. А парню, который будет получать удовольствие от того, что он умнее своей женщины… Уверены, что вы хотите связать свою жизнь с каким-нибудь домашним тираном?

2. Не разрешает себе быть неидеальной

Женщины часто уверены, что мужчинам подавай только идеальных красоток. Удивительно, но к парням многие подобных критериев не выставляют: чуть красивее обезьяны, как говорится, и уже хорошо. В итоге несчастные девушки тратят много времени и энергии на поддержание безупречного внешнего вида, но это лишь путь к вечному состоянию тревоги и шанс потерять себя. Невозможно всегда соответствовать постоянно меняющимся идеалам красоты… Особенно обидно за этим наблюдать, когда понимаешь, что мужчине достойному не так важен внешний вид, как может показаться.

3. Постоянно становиться жертвой

Как понравиться мужчине: пять женских привычек, которые бесят. Фото © Shutterstock

Также распространено мнение, что мужчинам нравятся слабые и беззащитные женщины. Стараясь изо всех сил быть той самой девочкой, которую постоянно приходится спасать, девушка не только теряет всякую независимость, но и шанс завести отношения с адекватным мужчиной. Да, парни, которые хотят построить равноправные отношения, убегут от пассивной и беспомощной партнёрши. Это база.

4. Когда женщина забивает на свои амбиции

Кроме того, женщины часто уверены, что мужчинам нравится, когда партнёрши смотрят им в рот, восхищаются их достижениями, а на свою реализацию забивают. Дамы в отношениях стараются быть маленькими и скромными, чтобы "не угрожать" своей половинке. Но ищущие серьёзных отношений парни, наоборот, ценят женщин, у которых есть собственные цели и стремления.

5. Когда она боится выражать мнение

Какие стереотипы навредят отношениям между мужчинами и женщинами? Фото © Freepik

Девушки часто оставляют личное мнение при себе, боясь конфликтов с мужчиной. Некоторые даже стараются приспосабливаться, несмотря на то что это противоречит их собственным убеждениям. Очевидно, что такой подход только подавляет их идентичность. И опять, конечно, есть мужчины, которые будут рады построить отношения с девушкой, не имеющей собственного мнения. Но как вы думаете, будете ли счастливы с таким партнёром рядом?