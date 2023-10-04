7 психологических уловок, как распознать человека, от которого надо срочно бежать

Эмоциональное насилие далеко не всегда выражается в открытых унижениях и оскорблениях. Иногда оно почти незаметно, потому что скрывается под разными масками, но от этого не становится менее разрушительным. Не хотите быть жертвой — научитесь распознавать абьюзеров.

1. Он груб с животными и детьми

Как вычислить эмоционального насильника? Как распознать абьюзера? Эти люди грубы со слабыми — они проявляют жестокость к животным и детям. Фото © Shutterstock

Психологи давно заметили, что люди, склонные к насилию, не любят животных. Им не стыдно обижать братьев наших меньших, так как никакого уважения и сострадания к тем не испытывают. Если вы заметили со стороны партнёра грубость по отношению к маленьким детям или животным, даже чужим, — это повод бежать из этих отношений и не оглядываться.

2. Его мир делится на добро и зло

С точки зрения абьюзера всё в мире делится только на чёрное и белое. Других цветов и оттенков он просто не воспринимает. По этой причине тирану очень сложно прощать других. Также он совершенно неспособен признавать собственные ошибки.

Абьюзер именно из тех людей, у которых "от любви до ненависти всего один шаг". Эмоциональный насильник всё разделяет на хорошее и плохое, на правду и ложь, на победу и поражение. Он реагирует на все происходящие события в соответствии с тем, как сам понимает жизнь.

3. Постоянно всех критикует

"Тебе не мешало бы похудеть", "Ты одеваешься слишком вызывающе", "Как можно этого не понимать?" — эти фразы часто можно услышать из уст потенциального эмоционального насильника и абьюзера. Зачем он критикует? Ответ прост — чтобы самоутвердиться. Некоторым людям для ощущения собственной значимости необязательно выделяться достоинствами, для этого они принижают других. Причём на начальном этапе отношений мужчина может критиковать близких, прохожих, друзей — не думайте, что на этом тот остановится. Скоро придёт время для понижения и вашей самооценки, если вовремя не одумаетесь.

4. Он стремится всё контролировать

Как вычислить абьюзера: гиперконтроль — явный признак эмоционального насильника. Фото © Shutterstock

Эмоциональный насильник пытается держать под контролем всё, что касается жертвы, если не сказать, что вообще всё. Он желает в деталях знать, что вы делаете в течение всего дня, с кем общаетесь, где находитесь. Он обязательно попробует взять под контроль финансы и заставить просить разрешение на каждую трату. Будет устраивать ревизию вашего гардероба. Всё это, конечно, делается под благовидным предлогом: "Я же о тебе забочусь", "Тебе так будет удобней". В самых сложных случаях можно даже ждать, что он будет вести тайную запись видео или аудио.

5. Он вас открыто унижает

Чаще всего на эту проблему указывает то, что вам просто плохо рядом с ними. Это самый разрушительный тип эмоционального насилия, сравнимый разве что с пытками. Причина ясна как божий день: тихое насилие труднее распознать, а значит, не получится вовремя принять меры. А вот и ещё одна проблема: даже если вы "дёрнетесь" в попытке отстроиться, вас тут же обвинят в слишком бурной реакции. Крик воспринимается как прямая агрессия, и сопротивление возникает само собой. Но если вы станете жертвой, то и вовсе можете решить, что и вправду в ситуации нет ничего такого или спровоцировали самостоятельно. Потому-то и кажется, что это вы виноваты и довели партнёра, а он тем временем наслаждается.

6. Он обесценивает ваши чувства

"Да ладно тебе!", "Не нужно из-за этого расстраиваться", "Ты злишься по пустякам, тоже мне проблема", — так люди обесценивают чувства и эмоции тех, кто открывает им сердце. Важно: некоторые мужчины, не являющиеся абьюзерами, такими фразами пытаются утешить любимую женщину, поскольку по-другому просто не умеют. Но если из уст партнёра вы слышите подобное регулярно, стоит напрячься.

Как распознать абьюзера, склонного к эмоциональному насилию? Он обесценивает ваши чувства, шутит над вашими проявлениями эмоций и не разрешает испытывать злость. Фото © Shutterstock

7. Он регулярно нарушает личные границы