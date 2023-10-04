Женщинам с этими числами в дате рождения никогда не найти своё любовное счастье

Каждая женщина хочет быть счастливой, но далеко не у всех это получается. Если рассмотреть дату рождения с точки зрения нумерологии, то там скрывается очень много нюансов. Эти зашифрованные метки так или иначе влияют на судьбу дамы, личную жизнь и дела любовные. Проверьте, нет ли вас в списке тех, кому так и не светит познать семейное счастье!

Рождённые 1-го и 16-го числа

Нумерология: что число судьбы говорит о ваших личных отношениях и любовном счастье. Фото © Freepik

Несчастные в личной жизни женщины, у которых есть проблемы с зачатием, чаще всего рождаются 1-го и 16-го числа любого месяца. Это наиболее неподходящие цифры для тех, кто хочет построить крепкую семью.

Рождённые 5-го и 20-го числа

Женщины с какими числами обречены постоянно разочаровываться в мужчинах. Фото © Freepik

Обладательницы в дате рождения числа 5 и 20 любят свободу и обожают приключения, стараясь по возможности игнорировать повседневную рутину и долгосрочные отношения. Очевидные для таких женщин приоритеты усложняют отношения с мужчинами, что ведёт к исключительно мимолётным интрижкам, потому что создать серьёзную и прочную связь с партнёром такая особа просто не готова, из-за чего рискует навсегда остаться в одиночестве.

Рождённые 3-го числа

Нумерология: какое число в дате рождения кричит, что женщина останется в одиночестве на всю жизнь? Фото © Freepik

Для дам, которые родились 3-го числа любого месяца, очень важно встретить настоящую любовь. Хотя порой таким женщинам нелегко понять чувства других и проявить эмпатию. Более того, у "троек" часто срывает башню: если всё-таки удастся забеременеть, то поведением дамочки сами отталкивают любого партнёра, подсознательно желая остаться матерью-одиночкой.

Рождённые 9-го числа

Какая судьба ждёт обладателей числа 9 в дате рождения, если обратиться к нумерологии. Фото © Freepik