Любовный гороскоп: Каким окажется октябрь 2023 года для всех знаков зодиака

Знак зодиака Овен

Любовный гороскоп на октябрь 2023 для знака зодиака Овен. Фото © Freepik / allexxandar

Октябрь 2023 года будет периодом, когда сможете полностью погрузиться в романтику и отношения. Солнечное затмение в Весах, которое произойдёт в начале месяца, принесёт вам новые возможности для любви и страсти.

С Меркурием и Солнцем, находящимися в этом воздушном знаке зодиака, вы будете в центре внимания в первой половине октября 2023-го Глеб Паламарчук астролог

По словам астролога, окончание полнолуния в Овне 2023 года поможет понять, что вы хотите от жизни и какие отношения помогут стать более счастливым и удовлетворённым.

Знак зодиака Телец

Любовный гороскоп на октябрь 2023 для знака зодиака Телец. Фото © Freepik / allexxandar

"Октябрь — это период, когда сможете полностью погрузиться в романтику и отношения. Скорпион — ваш противоположный знак — олицетворяет всё, что связано со страстью, отношениями и романтикой. И в этом месяце вы будете наслаждаться всеми этими аспектами", — рассказывает LIFE астролог Глеб Паламарчук.

Первой планетой, которая перейдёт в Скорпиона, будет Марс, что принесёт представителям знака зодиака Телец больше страсти и энергии в отношениях. 23 октября Солнце и Меркурий также появятся в этом преобразующем водном знаке — это поможет сосредоточиться на переменах и романтике.

Знак зодиака Близнецы

Любовный гороскоп на октябрь 2023 для знака зодиака Близнецы. Фото © Freepik / allexxandar

Октябрь 2023 года будет благоприятным для укрепления отношений. Вам удастся найти общие интересы и провести время вместе с партнёром. Будьте внимательны и заботливы, чтобы поддерживать гармонию в отношениях Глеб Паламарчук астролог

Знак зодиака Рак

Любовный гороскоп на октябрь 2023 для знака зодиака Рак. Фото © Freepik / allexxandar

Для носителей знака зодиака Рак эксперт делает следующий любовный прогноз: "Ваши отношения могут пройти через некоторые испытания. Возможно, потребуется больше терпения и понимания, чтобы разрешить конфликты. Будьте готовы к изменениям и не бойтесь выражать свои чувства и мысли".

Знак зодиака Лев

Любовный гороскоп на октябрь 2023 для знака зодиака Лев. Фото © Freepik / allexxandar

По словам эксперта, представители знака зодиака Лев в октябре 2023 года смогут создать больше пространства для себя и близких, так как Венера покидает этот знак зодиака после длительного пребывания в нём.

Ретроградная Венера в вашем знаке зодиака поможет быть более искренними в своих желаниях и понимать, что для вас действительно важно. В начале месяца Венера переходит в Деву, что поможет вам сохранить самооценку и уделить больше внимания отношениям Глеб Паламарчук астролог

Знак зодиака Дева

Любовный гороскоп на октябрь 2023 для знака зодиака Дева. Фото © Freepik / allexxandar

Личностям – Девам по гороскопу астролог говорит следующее: октябрь станет периодом новых начинаний. Вы можете изменить отношения, дом или даже себя. Всё меняется, но вам потребуется время, чтобы принять новые цели и наслаждаться ими. А 8 октября, когда Венера перейдёт в знак зодиака Дева, вы сможете проявлять большую любовь и благодарность к себе. Это поможет вам остановиться и оценить, сколько желаний и целей вы уже реализовали.

Знак зодиака Весы

Любовный гороскоп на октябрь 2023 для знака зодиака Весы. Фото © Freepik / allexxandar

Октябрь 2023 года для представителей знака зодиака Весы будет благоприятным для укрепления отношений. Вам удастся найти общие цели и стремиться к ним вместе с партнёром. Будьте открытыми для коммуникации и готовыми поддерживать друг друга в трудные моменты.

Знак зодиака Скорпион

Любовный гороскоп на октябрь 2023 для знака зодиака Скорпион. Фото © Freepik / allexxandar

Солнечное затмение в знаках зодиака Скорпион и Телец, которое произойдёт в конце октября, принесёт новые возможности для любви и страсти. Но помните, что здоровые отношения требуют стабильности и уважения друг к другу Глеб Паламарчук астролог

Также эксперт подсказывает: позвольте себе эмоционально очиститься и освободиться от предыдущих романтических отношений, послуживших каким-то уроком. "Обучение — это важный этап, но также необходимо принять и того, кем вы стали, и больше не привязываться к прошлому", — говорит астролог.

Знак зодиака Стрелец

Любовный гороскоп на октябрь 2023 для знака зодиака Стрелец. Фото © Freepik / allexxandar

Представителям знака зодиака Стрелец в октябре 2023 года нельзя забывать о своих близких и партнёрах. Важно найти время для общения, чтобы поделиться своими мыслями и чувствами. Быть открытыми, чтобы создать более глубокие и крепкие связи. "Помните, что здоровые отношения требуют взаимных уважения и поддержки. Планеты будут благоприятствовать вашим усилиям, но не забывайте о близких и тех, кто важен для вас", — рассказывает астролог Глеб Паламарчук.

Знак зодиака Козерог

Любовный гороскоп на октябрь 2023 для знака зодиака Козерог. Фото © Freepik / allexxandar

В октябре 2023 года вы можете ощущать большую эмоциональную стабильность в отношениях. Вероятно, партнёр станет опорой, тогда и вы сможете чувствовать себя защищёнными. Проводите больше времени вместе и делитесь своими чувствами, чтобы укрепить связь Глеб Паламарчук астролог

Знак зодиака Водолей

Любовный гороскоп на октябрь 2023 для знака зодиака Водолей. Фото © Freepik / allexxandar

По словам эксперта, в октябре 2023 года у обладателей знака зодиака Водолей отношения могут стать более глубокими и интимными. Вы вдруг обнаружите новые аспекты своей личности, поделитесь ими с партнёром. Важно оставаться открытыми для экспериментов и новых впечатлений.

Знак зодиака Рыбы

Любовный гороскоп на октябрь 2023 для знака зодиака Рыбы. Фото © Freepik / allexxandar