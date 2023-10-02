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2 октября, 16:18

Кто такие лярвы и как эти астральные существа разрушают вашу жизнь: объяснение ясновидящей

Ясновидящая Мишина: Внутренние лярвы заставляют человека ставить в казино

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Желание вести разгульный образ жизни возникает из-за внутренних лярв — паразитов, которые сидят внутри человека и питаются энергией конфликтов и грубыми чувствами. Ясновидящая Инна Мишина рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня", как защищаться от этих паразитов.

"Лярвы — астральные паразиты, представляют собой примитивные существа, происходящие из более низких астральных плоскостей. Они существуют в астральных, ментальных и эфирных телах людей", — пояснила Мишина.

Эти существа приносят человеку только несчастья, именно они подталкивают его поставить все деньги в казино, выкурить сигарету или выпить. Лярвы злобы и негодования разжигают, ненависть и агрессию, заявила ясновидящая. А лярвы зависти и ревности провоцируют недоверие в паре, дополнила эксперт.

Чтобы избежать нападения лярв, ясновидящая посоветовала медитировать и работать над внутренним состоянием. Если контролировать эмоциональное состояние, то безопасность гарантирована, заключила ясновидящая.
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Ранее Лайф рассказывал, когда подарки бывшего необходимо сжигать. По словам ясновидящей Инны Мишиной, это нужно сделать, если вещь преподнесли в целях примирения, но отношения так и не сложились.

Александра Мышляева
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