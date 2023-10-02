Кто такие лярвы и как эти астральные существа разрушают вашу жизнь: объяснение ясновидящей

Желание вести разгульный образ жизни возникает из-за внутренних лярв — паразитов, которые сидят внутри человека и питаются энергией конфликтов и грубыми чувствами. Ясновидящая Инна Мишина рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня", как защищаться от этих паразитов.

"Лярвы — астральные паразиты, представляют собой примитивные существа, происходящие из более низких астральных плоскостей. Они существуют в астральных, ментальных и эфирных телах людей", — пояснила Мишина.

Эти существа приносят человеку только несчастья, именно они подталкивают его поставить все деньги в казино, выкурить сигарету или выпить. Лярвы злобы и негодования разжигают, ненависть и агрессию, заявила ясновидящая. А лярвы зависти и ревности провоцируют недоверие в паре, дополнила эксперт.

Чтобы избежать нападения лярв, ясновидящая посоветовала медитировать и работать над внутренним состоянием. Если контролировать эмоциональное состояние, то безопасность гарантирована, заключила ясновидящая.