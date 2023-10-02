Кто такие лярвы и как эти астральные существа разрушают вашу жизнь: объяснение ясновидящей
Ясновидящая Мишина: Внутренние лярвы заставляют человека ставить в казино
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Желание вести разгульный образ жизни возникает из-за внутренних лярв — паразитов, которые сидят внутри человека и питаются энергией конфликтов и грубыми чувствами. Ясновидящая Инна Мишина рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня", как защищаться от этих паразитов.
"Лярвы — астральные паразиты, представляют собой примитивные существа, происходящие из более низких астральных плоскостей. Они существуют в астральных, ментальных и эфирных телах людей", — пояснила Мишина.
Эти существа приносят человеку только несчастья, именно они подталкивают его поставить все деньги в казино, выкурить сигарету или выпить. Лярвы злобы и негодования разжигают, ненависть и агрессию, заявила ясновидящая. А лярвы зависти и ревности провоцируют недоверие в паре, дополнила эксперт.
Чтобы избежать нападения лярв, ясновидящая посоветовала медитировать и работать над внутренним состоянием. Если контролировать эмоциональное состояние, то безопасность гарантирована, заключила ясновидящая.
Ранее Лайф рассказывал, когда подарки бывшего необходимо сжигать. По словам ясновидящей Инны Мишиной, это нужно сделать, если вещь преподнесли в целях примирения, но отношения так и не сложились.