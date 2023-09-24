Ясновидящая назвала случаи, когда подарки от бывшего нужно сжечь

После расставания от некоторых подарков бывших возлюбленных лучше избавиться. Об этом рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" ясновидящая Инна Мишина. По её словам, это нужно сделать, если их преподнесли в знак примирения, но отношения так и не сложились.

По словам Мишиной, если вы расстались друзьями, вещи не несут в себе негативной энергии. Однако если отношения складывались плохо и глядя на подарки вы испытываете болезненные эмоции, то от них стоит избавляться: сжечь или отдать знакомым. Также можно и порвать совместные фотографии, чтобы окончательно закончить с прошлым.

"Существует такая примета — если разорвёшь фотографию, то разорвёшь полностью и отношения с этими людьми. То есть люди эти никогда больше не воссоединятся. Они даже если помирятся, то всё равно не сойдутся", — пояснила Мишина.