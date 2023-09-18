"У каждого есть завистники": Ясновидящая объяснила, почему нельзя выкладывать фото детей в соцсети

Социальные сети наполнены жизнью людей, запечатлённой на фотографиях: пляжи, дома, любимые и дети — всё это пользователям нравится выставлять на всеобщее обозрение. Однако такая открытость и легкомысленность могут стоить им многим, предупредила в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" ясновидящая Виолетта Полякова.

По её словам, эзотерики в один голос твердят, что детские фотографии выкладывать нельзя, а собственные необходимо защищать. Всё из-за чёрных магов, работу которых сильно облегчили современные технологии.

"У почти каждого человека есть завистники, недоброжелатели, соперники. А ещё существуют маги, которые могут взять абсолютно любые фото для отработки своих далеко не безобидных практик", — пояснила эксперт и добавила, что фотографии несут информацию и энергетику человека.

Полякова отметила, что детей можно защитить от порчи с помощью техники "третий глаз" — поставить зелёнкой точку на так называемый журавлик, располагающийся на затылке. В свою очередь, взрослым она порекомендовала воздержаться от фото в зеркале, так как этот предмет является магическим атрибутом. Если такой кадр попадёт к магу, то он сможет "провернуть любой ритуал, который повлияет на человека".

Также нельзя фотографировать глаза, предупредила ясновидящая: именно через них и работают маги. Поэтому сниматься лучше в чёрных очках и издалека. А во избежание сглаза стоит носить зеркальный кулон и переворачивать его в момент фотографирования.