Экстрасенс назвала имя возможного победителя в бою между Маском и Цукербергом

В бою между владельцем соцсети X Илоном Маском и руководителем корпорации Meta* Марком Цукербергом может победить второй. Так считает экстрасенс Инна Мишина.

"Внутренний голос мне подсказывает, что бой выиграет Цукерберг! Именно он будет активным и резким в процессе борьбы", — сказала она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Мишина считает, что противостояние будет очень напряжённым и "вымученным". По её мнению, победа для Цукерберга может быть нелёгкой. Экстрасенс считает, что он может выиграть во втором или третьем раунде.