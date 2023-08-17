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17 августа, 16:46

Экстрасенс назвала имя возможного победителя в бою между Маском и Цукербергом

Экстрасенс Мишина: Цукерберг должен победить в поединке с Маском

В бою между владельцем соцсети X Илоном Маском и руководителем корпорации Meta* Марком Цукербергом может победить второй. Так считает экстрасенс Инна Мишина.

"Внутренний голос мне подсказывает, что бой выиграет Цукерберг! Именно он будет активным и резким в процессе борьбы", — сказала она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Мишина считает, что противостояние будет очень напряжённым и "вымученным". По её мнению, победа для Цукерберга может быть нелёгкой. Экстрасенс считает, что он может выиграть во втором или третьем раунде.

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Напомним, конфликт между Илоном Маском и Марком Цукербергом возник из-за запуска соцсети Threads — конкурента Twitter. Бизнесмены всерьёз говорят о том, что они не прочь выяснить отношения в реальном бою. При этом Цукерберг выразил сомнение в серьёзном настрое Маска. Однако сам Маск даже договорился с властями Италии о месте проведения боя с Цукербергом. Мэр Помпей предложил амфитеатр для проведения боя Маска и Цукерберга.

*Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Getty Images / Michael Gonzalez, © Getty Images / Samantha Burkardt

Илья Суриков
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