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6 июля, 00:23

Аналог Twitter от Meta стал доступен для скачивания в App Store

Приложение Threads от Meta стало доступно для скачивания в App Store

Новый сервис Threads — аналог Twitter от американской корпорации Meta* — стал доступен для скачивания. Он появился в сегменте магазина приложений App Store ночью 6 июля.

Аналог Twitter от Meta* — Threads — стал доступен для скачивания в App Store. Фото © Скриншот LIFE

Аналог Twitter от Meta* — Threads — стал доступен для скачивания в App Store. Фото © Скриншот LIFE

В описании приложения указано, что оно будет работать на базе Instagram**. Функционирует оно лишь при включённом VPN. На данный момент оно расположилось на третьем месте в рейтинге бесплатных приложений App Store, уступив мессенджерам Telegram и WhatsApp.

Названа дата запуска конкурента Twitter, из-за которого Маск собрался драться с Цукербергом

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Ранее американский предприниматель, владелец Twitter Илон Маск ввёл на своей платформе ежедневный лимит для пользователей на чтение постов. На данный момент верифицированные аккаунты могут просматривать десять тысяч постов, неверифицированные — тысячу постов, а новые неверифицированные — 500 постов. Спорное решение бизнесмена вызвало отток пользователей в другие социальные сети, в частности о проблемах из-за наплыва юзеров заявили в Bluesky — ещё одном конкуренте Twitter.

*Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

**Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.

Обложка ©

Скриншот LIFE

Оксана Попова
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