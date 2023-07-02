Спорное нововведение Маска в Twitter вызвало отток пользователей и обрушило другую соцсеть

Решение Илона Маска ввести в Twitter суточный лимит на чтение постов вызвало массовое бегство пользователей и, как следствие, обрушило децентрализованную социальную сеть Bluesky. Как пишет The Verge, разработчики уже прекратили регистрацию новых профилей до решения всех возникших проблем.

"Мы будем держать вас в курсе и сообщим, когда пригласительные коды снова заработают. Мы будем рады большому числу новых пользователей в нашей бета-версии в ближайшее время!" — заявили они.

Примечательно, что регистрация в Bluesky и так была доступна только по пригласительным кодам от уже действующих пользователей. Аналог популярнейшего микроблога был запущен в режиме бета-тестирования в начале 2023 года и развивается при поддержке основателя Twitter Джека Дорси.