Маск готов сразиться в клетке с Цукербергом из-за планов создать конкурента Twitter
Миллиардер Илон Маск готов сразиться в клетке с медиамагнатом Марком Цукербергом из-за того, что компания последнего создаёт конкурента соцсети Twitter. Об этом глава Tesla и SpaceX написал в соцсети в комментарии к посту одного из пользователей.
Предприниматель считает, что ещё одна социальная платформа, принадлежащая компании Meta*, "поставит Землю исключительно под каблук Цука без каких-либо других вариантов".
Цукерберг уже отреагировал на эти высказывания, опубликовав в сториз сообщение: "Назначай место".
А ранее Илон Маск рассказал, почему решился купить Twitter за огромную сумму. Предпринимателю казалось, что "Твиттер" оказывает разрушительное воздействие на гражданское общество. Но теперь, по его мнению, соцсеть стала чище.
* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.
Wikipedia / The Royal Society / Anthony Quintano