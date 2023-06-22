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22 июня, 02:18

Маск готов сразиться в клетке с Цукербергом из-за планов создать конкурента Twitter

Миллиардер Илон Маск готов сразиться в клетке с медиамагнатом Марком Цукербергом из-за того, что компания последнего создаёт конкурента соцсети Twitter. Об этом глава Tesla и SpaceX написал в соцсети в комментарии к посту одного из пользователей.

Предприниматель считает, что ещё одна социальная платформа, принадлежащая компании Meta*, "поставит Землю исключительно под каблук Цука без каких-либо других вариантов".

Цукерберг уже отреагировал на эти высказывания, опубликовав в сториз сообщение: "Назначай место".

Маск пригрозил блокировкой в Twitter за употребление слова "цисгендерный"

Маск пригрозил блокировкой в Twitter за употребление слова "цисгендерный"

А ранее Илон Маск рассказал, почему решился купить Twitter за огромную сумму. Предпринимателю казалось, что "Твиттер" оказывает разрушительное воздействие на гражданское общество. Но теперь, по его мнению, соцсеть стала чище.

* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Wikipedia / The Royal Society / Anthony Quintano

Лариса Сафронова
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