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22 июня, 00:16

Маск пригрозил блокировкой в Twitter за употребление слова "цисгендерный"

Американский предприниматель и владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, что согласно правилам сервиса микроблогов слово "цисгендерный" считается оскорблением. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Слово "цис", или "цисгендерный", считается оскорблением на этой платформе", указал Маск, отвечая одному из пользователей.

Маск призвал вернуть Байдену пароль от Twitter, чтобы он мог писать там сам

Маск призвал вернуть Байдену пароль от Twitter, чтобы он мог писать там сам

Владелец соцсети отметил, что того, кто неоднократно нарушит правила, ждёт временная блокировка.

"Цисгендерный" означает лицо, чья идентификация совпадает с биологическим полом. "Цис" является его сокращённой формой.

Маск подтвердил переименование Twitter

Маск подтвердил переименование Twitter

Ранее Илон Маск сообщил, что первый чип Neuralink в мозг человека вживят в прямом эфире. Транслировать происходящее будет агентство Reuters.

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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