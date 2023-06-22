Маск пригрозил блокировкой в Twitter за употребление слова "цисгендерный"

Американский предприниматель и владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, что согласно правилам сервиса микроблогов слово "цисгендерный" считается оскорблением. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Слово "цис", или "цисгендерный", считается оскорблением на этой платформе", — указал Маск, отвечая одному из пользователей.

Владелец соцсети отметил, что того, кто неоднократно нарушит правила, ждёт временная блокировка.

"Цисгендерный" означает лицо, чья идентификация совпадает с биологическим полом. "Цис" является его сокращённой формой.