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21 июня, 19:51

Маск сообщил, что первый чип Neuralink в мозг человека вживят в прямом эфире

Стартап Илона Маска по разработке мозговых чипов Neuralink проведёт прямую трансляцию первой операции по имплантации чипа в мозг человека в 2023 году. Об этом предприниматель сообщил на конференции Viva Technology в Париже.

По словам Маска, транслировать происходящее будет агентство Reuters, при этом пока неизвестно, будет ли эфир или его запись доступна общественности. Также не уточняется, сколько пациентов примут участие в первых испытаниях и как долго будет проходить каждая операция.

Профессор объяснил, что не так с мозговыми чипами Илона Маска

Профессор объяснил, что не так с мозговыми чипами Илона Маска

Агентство информирует, что Neuralink планирует имплантировать чип пациенту с тетраплегией, или параличом нижних конечностей. До этого стартап уже проводил испытания на овцах, свиньях и обезьянах.

Ранее Лайф писал, что компании Илона Маска Neuralink разрешили проводить испытания на людях. Регулятор допустил фирму к вживлению чипов в человеческий мозг.

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Лариса Сафронова
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