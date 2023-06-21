Маск сообщил, что первый чип Neuralink в мозг человека вживят в прямом эфире

Стартап Илона Маска по разработке мозговых чипов Neuralink проведёт прямую трансляцию первой операции по имплантации чипа в мозг человека в 2023 году. Об этом предприниматель сообщил на конференции Viva Technology в Париже.

По словам Маска, транслировать происходящее будет агентство Reuters, при этом пока неизвестно, будет ли эфир или его запись доступна общественности. Также не уточняется, сколько пациентов примут участие в первых испытаниях и как долго будет проходить каждая операция.

Агентство информирует, что Neuralink планирует имплантировать чип пациенту с тетраплегией, или параличом нижних конечностей. До этого стартап уже проводил испытания на овцах, свиньях и обезьянах.