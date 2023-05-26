Профессор объяснил, что не так с мозговыми чипами Илона Маска

Мозговые чипы компании американского миллиардера Илона Маска Neuralink придётся менять каждые два года, потому что организм будет окружать их соединительной тканью. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ профессор Александр Каплан.

"Со временем аппарат будет распознан организмом как чужеродный объект, окружён соединительной тканью и в итоге перестанет работать. Вероятно, его придётся менять каждые два года или пять лет, при этом заново переобучая мозг. Но сомнений в безопасности чипа сейчас нет", — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что имплантация проходит под автоматизированным контролем микроскопа — это позволяет расположить систему на коре головного мозга без ущерба для зрения. По мнению специалиста, у новой системы есть преимущества. Дело в том, что в электродной системе Маска количество контактов в два-три раза больше, чем в других, благодаря чему устройство может улучшить расшифровку намерений человека.

Профессор считает, что чип позволит людям с протезами и парализованным пациентам: они смогут управлять креслом для передвижения синтезатором голоса, а также чувствовать руки и ноги.