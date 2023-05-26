Профессор объяснил, что не так с мозговыми чипами Илона Маска
Эксперт Каплан: Мозговые чипы Neuralink придётся доставать каждые два года
Мозговые чипы компании американского миллиардера Илона Маска Neuralink придётся менять каждые два года, потому что организм будет окружать их соединительной тканью. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ профессор Александр Каплан.
"Со временем аппарат будет распознан организмом как чужеродный объект, окружён соединительной тканью и в итоге перестанет работать. Вероятно, его придётся менять каждые два года или пять лет, при этом заново переобучая мозг. Но сомнений в безопасности чипа сейчас нет", — подчеркнул он.
Эксперт добавил, что имплантация проходит под автоматизированным контролем микроскопа — это позволяет расположить систему на коре головного мозга без ущерба для зрения. По мнению специалиста, у новой системы есть преимущества. Дело в том, что в электродной системе Маска количество контактов в два-три раза больше, чем в других, благодаря чему устройство может улучшить расшифровку намерений человека.
Профессор считает, что чип позволит людям с протезами и парализованным пациентам: они смогут управлять креслом для передвижения синтезатором голоса, а также чувствовать руки и ноги.
Как писал Лайф ранее, компания Илона Маска Neuralink начнёт вживлять чипы в людей для работы с компьютером без рук. Миллиардер известил о том, что все необходимые меры предосторожности уже были приняты ранее при установке устройства животным.
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