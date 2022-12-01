Компания Маска Neuralink через полгода может провести испытания на людях

Миллиардер, новый владелец компании Twitter Илон Маск заявил, что его компания по производству чипов для мозга Neuralink может начать испытания на людях. В ходе пресс-конференции бизнесмен уточнил, что эксперимент, вероятно, стартует через полгода.

По его словам, речь идёт о чипе, благодаря которому человек сможет пользоваться смартфоном и компьютером без помощи рук. Маск утверждает, что специалисты компании будут действовать профессионально в данном вопросе. Также он упомянул о том, что все необходимые меры предосторожности уже были приняты ранее при установке устройства животным.

"Мы хотим быть предельно острожными и уверенными, что устройство будет хорошо работать, прежде чем внедрять его в человека. <…> Вероятно, где-то через полгода мы сможем вживить Neuralink в человека", — сказал он и добавил, что большая часть документов для получения разрешения уже подана.