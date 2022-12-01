Компания Маска Neuralink через полгода может провести испытания на людях
Компания Маска Neuralink начнёт вживлять чипы в людей для работы с компьютером без рук
Миллиардер, новый владелец компании Twitter Илон Маск заявил, что его компания по производству чипов для мозга Neuralink может начать испытания на людях. В ходе пресс-конференции бизнесмен уточнил, что эксперимент, вероятно, стартует через полгода.
По его словам, речь идёт о чипе, благодаря которому человек сможет пользоваться смартфоном и компьютером без помощи рук. Маск утверждает, что специалисты компании будут действовать профессионально в данном вопросе. Также он упомянул о том, что все необходимые меры предосторожности уже были приняты ранее при установке устройства животным.
"Мы хотим быть предельно острожными и уверенными, что устройство будет хорошо работать, прежде чем внедрять его в человека. <…> Вероятно, где-то через полгода мы сможем вживить Neuralink в человека", — сказал он и добавил, что большая часть документов для получения разрешения уже подана.
Ранее Илон Маск пообещал выпустить собственную модель смартфона, если соцсеть уберут из магазинов приложений App Store и Google Play. Так предприниматель отреагировал на публикацию пользователя с предложением задуматься о производстве собственного смартфона в случае необходимости.
ТАСС / Patrick Pleul