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1 декабря, 05:31

Компания Маска Neuralink через полгода может провести испытания на людях

Компания Маска Neuralink начнёт вживлять чипы в людей для работы с компьютером без рук

Миллиардер, новый владелец компании Twitter Илон Маск заявил, что его компания по производству чипов для мозга Neuralink может начать испытания на людях. В ходе пресс-конференции бизнесмен уточнил, что эксперимент, вероятно, стартует через полгода.

По его словам, речь идёт о чипе, благодаря которому человек сможет пользоваться смартфоном и компьютером без помощи рук. Маск утверждает, что специалисты компании будут действовать профессионально в данном вопросе. Также он упомянул о том, что все необходимые меры предосторожности уже были приняты ранее при установке устройства животным.

"Мы хотим быть предельно острожными и уверенными, что устройство будет хорошо работать, прежде чем внедрять его в человека. <…> Вероятно, где-то через полгода мы сможем вживить Neuralink в человека", — сказал он и добавил, что большая часть документов для получения разрешения уже подана.

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Ранее Илон Маск пообещал выпустить собственную модель смартфона, если соцсеть уберут из магазинов приложений App Store и Google Play. Так предприниматель отреагировал на публикацию пользователя с предложением задуматься о производстве собственного смартфона в случае необходимости.

Обложка ©

ТАСС / Patrick Pleul

Оксана Попова

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