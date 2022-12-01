Экс-замглавы МЧС России оценил возможные перебои с газом на Украине

Возможные перебои в работе газотранспортной системы Украины несут серьёзную опасность для устойчивого функционирования энергетических объектов этой страны. Об этом рассказал бывший замглавы МЧС России, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев.

"Если принять во внимание возможные перебои или ухудшение поставок газа, то это очень большая опасность", — отметил экс-замглавы МЧС России в беседе с РИА "Новости".