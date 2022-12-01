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1 декабря, 05:12

Экс-замглавы МЧС России оценил возможные перебои с газом на Украине

Экс-замглавы МЧС Фалеев предупредил о коллапсе энергосистемы Украины из-за перебоев с газом

Возможные перебои в работе газотранспортной системы Украины несут серьёзную опасность для устойчивого функционирования энергетических объектов этой страны. Об этом рассказал бывший замглавы МЧС России, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев.

"Если принять во внимание возможные перебои или ухудшение поставок газа, то это очень большая опасность", — отметил экс-замглавы МЧС России в беседе с РИА "Новости".

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Ранее Лайф писал, что американцы обвинили Украину в воровстве газа и призвали Россию прекратить поставки. По мнению читателя Lepantzeus, "поставки следовало прекратить уже после того, как Байден взорвал "Северные потоки".

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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