Учёные выяснили, какая диета снижает риск развития болезней сердца

Специалисты из медицинского центра Beth Israel Deaconess (BIDMC) в США провели исследование и выяснили, что здоровое питание может снизить риск развития болезней сердца примерно на 10-13%. Об этом говорится в статье на сайте медцентра.

Согласно анализу учёных, людям следует добавить в рацион больше овощей, фруктов, орехов. Кроме того, важно включить цельнозерновые и нежирные молочные продукты. В исследовании участовали 459 взрослых людей в возрасте от 22 до 75 лет.

В ходе анализа было обнаружено, что подобная диета снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в среднем на 10% у мужчин и на 13% у женщин. Доктор Стивен П. Джурашек, который является одним из авторов эксперимента, отметил, что здоровое питание является "одной из ключевых составляющих образа жизни, необходимых для снижения факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая высокое кровяное давление и уровень холестерина".