Назван способ избавиться от пухлых щёк, отказавшись всего от одного продукта

Для уменьшения объёмов лица необходимо сократить потребление натрия, утверждает диетолог Майк Бол. Какие ещё способы помогут избавиться от пухлых щёк, эксперты рассказали в материале для журнала Eat This, Not That!

Бол подчеркнул, что похудеть локально в большинстве случаев невозможно: вес уходит равномерно по всему телу. Но у некоторых людей жировые отложения локализуются на определённых участках. Так, на чёткий овал лица влияет несколько факторов, и главный — потребление соли, потому что она содержит натрий, удерживающий воду в организме.

Также стоит включить в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки — сельдерей, морковь, арбуз, салат, огурцы, цитрусовые, яблоки и ананасы. Помимо этого, важно следить за соблюдением дефицита калорий и употреблять как можно больше растительной пищи.

По словам фитнес-тренера Энтони Юнга, для избавления от лишнего веса в зоне лица нужно 2–3 раза в неделю заниматься кардио и делать упражнения с отягощением. Согласно его рекомендациям, 80% рациона должна составлять полезная и здоровая еда, а оставшимися 20% могут быть любимые лакомства, при этом важно избегать полуфабрикатов.