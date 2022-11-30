В Санкт-Петербурге облагородят сквер, где установлен памятник Всеволоду Боброву

Власти Санкт-Петербурга приняли решение о благоустройстве сквера в Сестрорецке, где установлена скульптура легендарного российского спортсмена Всеволода Боброва. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

Памятник появился на пересечении улицы Коммунаров и Дубковского шоссе двадцать лет назад — 1 декабря 2002 года. Спортсмен представлен в образе трёхметрового футболиста, который собирается ударить по мячу. Мемориал установили именно в Сестрорецке не случайно: в городе олимпийский чемпион провёл детские и юношеские годы. Теперь этот сквер по праву является одним из самых популярных мест среди жителей города.

На территории сделают новое освещение, а уже к 2024 году приступят к основным работам. Там появятся детские площадки, игровые и спортивные комплексы. Кроме этого, там установят скамейки, урны, вазоны, а также новую площадку в районе улицы Коммунаров возле кафе "Бриз".