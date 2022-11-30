Врач предупредила о заболеваниях, сопровождающихся ранней сединой

Причинами ранней седины могут стать стресс, плохая экология и дефицит некоторых элементов. Об этом Лайфу рассказала кардиолог, врач высшей квалификационной категории Многофункционального медицинского центра "Медси" на Мичуринском проспекте Марина Флегонтова. Она предупредила, что преждевременным можно назвать поседение, начинающееся в 25–30 лет. Механизм этого процесса заключается в понижении уровня пигмента меланина в волосяных фолликулах.

"Основной причиной седины является оксидативный стресс, то есть накопление в организме свободных радикалов в связи с повышенной нагрузкой на систему антиоксидантной защиты или истощением этой системы", — объяснила специалист.

Среди факторов, приводящих к этому, врач выделила недостаток сна, тревогу, стрессы, излучение от компьютеров и гаджетов, плохую экологию, неправильное питание и вредные привычки. При этом оксидативный стресс играет важную роль в формировании различных хронических заболеваний, атеросклероза, гипертонической болезни и в перспективе ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, инсульта и дегенеративных процессов в головном мозге.

Ещё одной важной причиной формирования ранней седины Флегонтова назвала аутоиммунный тиреоидит и гипотиреоз. По её словам, он также может быть предтечей некупированного оксидативного стресса.

"Коррекция гипотиреоза является необходимым фактором борьбы с седыми волосами, а также контроль за уровнем таких микроэлементов: железо, цинк, медь, селен, кальций; витаминов группы В: В6, В9, В12; аминокислот: тирозина, фенилаланина", — добавила она.