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30 ноября, 09:43

Россиянин попытался пронести в самолёт золотую цепь весом 4 кг и улететь в ОАЭ, но попался

Кольцовские таможенники конфисковали у россиянина золотую цепь весом 4 килограмма

<p>Золотая цепь, найденная в багаже. Фото © <a href="https://customs.gov.ru/press/federal/document/369989" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Федеральная таможенная служба</a></p>

Золотая цепь, найденная в багаже. Фото © Федеральная таможенная служба

Золотую цепь весом четыре килограмма и стоимостью более десяти миллионов рублей нашли кольцовские таможенники у россиянина, вылетавшего в ОАЭ. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе, напомнив, что с 1 сентября 2022 года до 28 февраля 2023 года в России действует запрет на вывоз заготовок, полуфабрикатов или лома драгоценных металлов.

"Изделие выполнено из не спаянных между собой звеньев, предположительно из золота 999 пробы. Его общая стоимость превышает десять миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Золотая цепь, найденная в багаже. Фото © Федеральная таможенная служба

Золотая цепь, найденная в багаже. Фото © Федеральная таможенная служба

Золотая цепь, найденная в багаже. Фото © Федеральная таможенная служба

Золотая цепь, найденная в багаже. Фото © Федеральная таможенная служба

Золотая цепь, найденная в багаже. Фото © Федеральная таможенная служба

Золотая цепь, найденная в багаже. Фото © Федеральная таможенная служба

Всё произошло в аэропорту Екатеринбурга. Пассажир успешно прошёл регистрацию и проследовал в зелёный коридор, однако столкнулся там с первым же препятствием. Сотрудник аэропорта начал рентгеновский досмотр его вещей и заметил металлический предмет в рюкзаке, который вызвал немало вопросов.

В попытке оправдаться мужчина заявил, что золотая цепь нужна ему для личного пользования, мол, носит её на шее. В итоге цепь изъяли и направили на экспертизу, которая покажет характер изделия. По её итогам будет принято процессуальное решение.

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А ранее Лайф рассказывал, как сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) обнаружили наркотики на два миллиона долларов в посылках с детским конструктором. В посылках из Европы в Россию нашли более пяти тысяч таблеток, перевозимых под видом лекарственных препаратов. Причём упаковки с наркотиками были залиты монтажной пеной и спрятаны под детским конструктором.

Николь Вербер

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