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30 сентября, 07:29

Российские таможенники нашли в посылках с детским конструктором из Европы наркотики на $2 млн

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) обнаружили наркотики на два миллиона долларов в посылках с детским конструктором. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

  • Посылки с детским конструктором из Европы, в которых оказались наркотики на два миллиона долларов. Фото © Telegram / Mash
    Посылки с детским конструктором из Европы, в которых оказались наркотики на два миллиона долларов. Фото © Telegram / Mash
  • Посылки с детским конструктором из Европы, в которых оказались наркотики на два миллиона долларов. Фото © Telegram / Mash
    Посылки с детским конструктором из Европы, в которых оказались наркотики на два миллиона долларов. Фото © Telegram / Mash
  • Посылки с детским конструктором из Европы, в которых оказались наркотики на два миллиона долларов. Фото © Telegram / Mash
    Посылки с детским конструктором из Европы, в которых оказались наркотики на два миллиона долларов. Фото © Telegram / Mash
  • Посылки с детским конструктором из Европы, в которых оказались наркотики на два миллиона долларов. Фото © Telegram / Mash
    Посылки с детским конструктором из Европы, в которых оказались наркотики на два миллиона долларов. Фото © Telegram / Mash
  • Посылки с детским конструктором из Европы, в которых оказались наркотики на два миллиона долларов. Фото © Telegram / Mash
    Посылки с детским конструктором из Европы, в которых оказались наркотики на два миллиона долларов. Фото © Telegram / Mash

Посылки с детским конструктором из Европы, в которых оказались наркотики на два миллиона долларов. Фото © Telegram / Mash

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По данным журналистов, в посылках из Европы в Россию нашли более пяти тысяч таблеток, перевозимых под видом лекарственных препаратов. Причём упаковки с наркотиками были залиты монтажной пеной и спрятаны под детским конструктором. Получателя посылки уже вычислили и задержали правоохранители, им оказался 22-летний житель Московской области.

В ходе допроса парень рассказал, что в доме под Одинцовом знакомый выращивает коноплю. Правоохранители забрали все кусты и отправили на экспертизу, а в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров в крупном размере". Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф в размере одного миллиона рублей.

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Обложка ©

Telegram / Mash

Светлана Оперук
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