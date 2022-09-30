Российские таможенники нашли в посылках с детским конструктором из Европы наркотики на $2 млн

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) обнаружили наркотики на два миллиона долларов в посылках с детским конструктором. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.











По данным журналистов, в посылках из Европы в Россию нашли более пяти тысяч таблеток, перевозимых под видом лекарственных препаратов. Причём упаковки с наркотиками были залиты монтажной пеной и спрятаны под детским конструктором. Получателя посылки уже вычислили и задержали правоохранители, им оказался 22-летний житель Московской области.

В ходе допроса парень рассказал, что в доме под Одинцовом знакомый выращивает коноплю. Правоохранители забрали все кусты и отправили на экспертизу, а в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров в крупном размере". Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф в размере одного миллиона рублей.