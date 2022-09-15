Украинец под наркотиками протаранил кортеж Зеленского
Подоляк рассказал, что виновник ДТП с Зеленским был под стимуляторами
Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Alexey Furman
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что виновник ночного ДТП с Владимиром Зеленским в Киеве во время тарана кортежа лидера Незалежной был под воздействием наркотиков.
"Лицо, которое было за рулём, имело определённые проблемы со здоровьем, с точки зрения, вы понимаете, определённые стимуляторы были", — заявил политик во время общения с журналистами и добавил, что правоохранители расследуют данное происшествие.
Ранее Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский попал в ДТП. В его кортеж врезался украинец на легковом автомобиле. Сам глава государства отделался ушибами, а виновник происшествия был госпитализирован в больницу с травмой головы.