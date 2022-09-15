Украинец под наркотиками протаранил кортеж Зеленского

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что виновник ночного ДТП с Владимиром Зеленским в Киеве во время тарана кортежа лидера Незалежной был под воздействием наркотиков.

"Лицо, которое было за рулём, имело определённые проблемы со здоровьем, с точки зрения, вы понимаете, определённые стимуляторы были", — заявил политик во время общения с журналистами и добавил, что правоохранители расследуют данное происшествие.