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15 сентября, 17:18

Украинец под наркотиками протаранил кортеж Зеленского

Подоляк рассказал, что виновник ДТП с Зеленским был под стимуляторами

<p>Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Alexey Furman</p>

Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Alexey Furman

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что виновник ночного ДТП с Владимиром Зеленским в Киеве во время тарана кортежа лидера Незалежной был под воздействием наркотиков.

"Лицо, которое было за рулём, имело определённые проблемы со здоровьем, с точки зрения, вы понимаете, определённые стимуляторы были", заявил политик во время общения с журналистами и добавил, что правоохранители расследуют данное происшествие.

Военные врачи и пострадавший: Появилось видео с места ДТП с участием Зеленского

Военные врачи и пострадавший: Появилось видео с места ДТП с участием Зеленского

Ранее Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский попал в ДТП. В его кортеж врезался украинец на легковом автомобиле. Сам глава государства отделался ушибами, а виновник происшествия был госпитализирован в больницу с травмой головы.

Матвей Шандрыголов

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