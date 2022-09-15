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15 сентября, 07:46

Военные врачи и пострадавший: Появилось видео с места ДТП с участием Зеленского

Украинские СМИ публикуют видео с места ДТП с участием кортежа Зеленского

Появилось видео с места ДТП в Киеве, в которое попал кортеж президента Украины Владимира Зеленского. Его публикуют украинские СМИ.

ДТП с участием кортежа президента Украины Владимира Зеленского. Видео © t.me / Украина Online

На кадрах видно несколько сопровождавших украинского лидера машин, в которые въехала легковушка. На месте ДТП также сняли, как пострадавшему виновнику аварии, который и врезался на легковушке в президентский кортеж Зеленского, оказывали помощь военные медики. Они находились в одном из автомобилей сопровождения Зеленского. Самого украинского лидера на кадрах не видно. А пострадавшего после оказания первой помощи передали врачам скорой.

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Ранее сообщалось, что в Киеве в кортеж президента Украины Владимира Зеленского на большой скорости въехала легковушка. Водитель последней госпитализирован. Водитель одного из автомобилей кортежа также попал в больницу с травмой головы. Сам Зеленский, по словам его пресс-секретаря Сергея Никифорова, не получил серьёзных травм в ДТП.

Обложка ©

© t.me / Украина Online

Татьяна Миссуми

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