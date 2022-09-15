Военные врачи и пострадавший: Появилось видео с места ДТП с участием Зеленского

На кадрах видно несколько сопровождавших украинского лидера машин, в которые въехала легковушка. На месте ДТП также сняли, как пострадавшему виновнику аварии, который и врезался на легковушке в президентский кортеж Зеленского, оказывали помощь военные медики. Они находились в одном из автомобилей сопровождения Зеленского. Самого украинского лидера на кадрах не видно. А пострадавшего после оказания первой помощи передали врачам скорой.