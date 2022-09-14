На Камчатке водитель не заметил попавшего под колёса ребёнка и проехался по нему несколько раз

Инцидент произошёл на стоянке у "Семейной корзинки" по улице Звёздной. Как видно на опубликованных кадрах, школьник остановился на парковке, чтобы поправить обувь, и стал жертвой невнимательного водителя. Находившийся за рулём не заметил мальчика, стал сдавать назад и наехал на него так, что малыш оказался под колесом. Причём водитель ещё несколько раз проехался по нему вперёд и назад.