На Камчатке водитель не заметил попавшего под колёса ребёнка и проехался по нему несколько раз
На Камчатке чудом выжил семилетний мальчик, которого несколько раз переехал автомобиль
В Петропавловске-Камчатском семилетний мальчик пострадал, попав под колёса автомобиля. Момент ДТП сняли камеры видеонаблюдения, а кадры быстро распространились в Сети.
Камеры сняли момент наезда авто на школьника. Видео © Telegram / Право на Руль
Инцидент произошёл на стоянке у "Семейной корзинки" по улице Звёздной. Как видно на опубликованных кадрах, школьник остановился на парковке, чтобы поправить обувь, и стал жертвой невнимательного водителя. Находившийся за рулём не заметил мальчика, стал сдавать назад и наехал на него так, что малыш оказался под колесом. Причём водитель ещё несколько раз проехался по нему вперёд и назад.
Как сообщили в ГИБДД, в авто находился 40-летний мужчина. К счастью, мальчик выжил, однако получил много травм, включая перелом ключицы. Пострадавшего ребёнка доставили в больницу, теперь его здоровье находится под охраной местных врачей.
Ранее Лайф сообщал, что под Тамбовом иномарка сбила бабушку и внучку на пешеходном переходе. Машина двигалась довольно быстро, поэтому в момент наезда люди отлетели от удара на несколько метров.
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