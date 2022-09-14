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14 сентября, 10:10

На Камчатке водитель не заметил попавшего под колёса ребёнка и проехался по нему несколько раз

На Камчатке чудом выжил семилетний мальчик, которого несколько раз переехал автомобиль

В Петропавловске-Камчатском семилетний мальчик пострадал, попав под колёса автомобиля. Момент ДТП сняли камеры видеонаблюдения, а кадры быстро распространились в Сети.

Камеры сняли момент наезда авто на школьника. Видео © Telegram / Право на Руль

Инцидент произошёл на стоянке у "Семейной корзинки" по улице Звёздной. Как видно на опубликованных кадрах, школьник остановился на парковке, чтобы поправить обувь, и стал жертвой невнимательного водителя. Находившийся за рулём не заметил мальчика, стал сдавать назад и наехал на него так, что малыш оказался под колесом. Причём водитель ещё несколько раз проехался по нему вперёд и назад.

Как сообщили в ГИБДД, в авто находился 40-летний мужчина. К счастью, мальчик выжил, однако получил много травм, включая перелом ключицы. Пострадавшего ребёнка доставили в больницу, теперь его здоровье находится под охраной местных врачей.

Петербуржец с ребёнком на руках выскочил на середину дороги прямо под колёса иномарки

Петербуржец с ребёнком на руках выскочил на середину дороги прямо под колёса иномарки

Ранее Лайф сообщал, что под Тамбовом иномарка сбила бабушку и внучку на пешеходном переходе. Машина двигалась довольно быстро, поэтому в момент наезда люди отлетели от удара на несколько метров.

Обложка ©

Telegram / Право на Руль

Николь Вербер

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