Разлетелись в разные стороны: Момент наезда на россиянку и её внучку на зебре попал на видео

В Кирсанове Тамбовской области водитель автомобиля KIA Spectra сбил на нерегулируемом пешеходном переходе бабушку с внучкой. Момент страшной аварии попал на камеры видеонаблюдения.

Момент наезда на бабушку и внучку на пешеходном переходе в Тамбовской области. Видео © VK / Подслушано в Тамбове

На кадрах видно, что 59-летняя женщина и 11-летняя девочка ступают на пешеходный переход и мирно начинают движение. Когда они достигли середины зебры, в них влетел легковой автомобиль. Машина двигалась довольно быстро, поэтому, когда случился наезд, пешеходы отлетели от удара на несколько метров. Инцидент произошёл утром 2 сентября, за рулём иномарки находился 22-летний местный житель.

Обе пострадавшие госпитализированы с различными травмами. Состояние девочки врачи оценивают как крайне тяжёлое, у неё диагностирована травма головы. У бабушки медики выявили травмы грудной клетки и брюшной полости, а также черепно-мозговую травму. По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело.