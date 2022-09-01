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31 августа, 21:17

Три ВАЗа всмятку: Шесть человек стали жертвами жуткой аварии в горах Дагестана

Шесть человек погибли в ДТП с участием трёх автомобилей в горах Дагестана

Шесть человек, по предварительным данным, погибли и один пострадал в результате ДТП в Унцукульском районе Дагестана. В горах на десятом километре автодороги Шамилькала – Временный столкнулись три автомобиля ВАЗ.

  • Последствия аварии в горах Дагестана. Фото © Telegram-канал / МВД Дагестана
    Последствия аварии в горах Дагестана. Фото © Telegram-канал / МВД Дагестана
  • Последствия аварии в горах Дагестана. Фото © Telegram-канал / МВД Дагестана
    Последствия аварии в горах Дагестана. Фото © Telegram-канал / МВД Дагестана
  • Последствия аварии в горах Дагестана. Фото © Telegram-канал / МВД Дагестана
    Последствия аварии в горах Дагестана. Фото © Telegram-канал / МВД Дагестана
  • Последствия аварии в горах Дагестана. Фото © Telegram-канал / МВД Дагестана
    Последствия аварии в горах Дагестана. Фото © Telegram-канал / МВД Дагестана

Последствия аварии в горах Дагестана. Фото © Telegram-канал / МВД Дагестана

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"Приблизительно в 23:00 в Унцукульском районе водитель автомобиля ВАЗ-2112 при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями LADA Granta и ВАЗ-21093", говорится в сообщении МВД Дагестана.

В Telegram-канале ведомства уточнили, что информация предварительная, обстоятельства происшествия и личности участников автоаварии уточняются. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.

Бригада скорой помощи погибла в ДТП с бензовозом под Ярославлем

Бригада скорой помощи погибла в ДТП с бензовозом под Ярославлем

Ранее Лайф писал, что в МВД назвали причину ДТП под Ярославлем, где погибла бригада скорой помощи. Водитель бензовоза выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автомобилем скорой помощи. Случилось это в деревне Воробино на 14-м километре автодороги Р132 "Золотое кольцо". Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Обложка ©

Telegram-канал / МВД Дагестана

Арина Родионова

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