Три ВАЗа всмятку: Шесть человек стали жертвами жуткой аварии в горах Дагестана

Шесть человек, по предварительным данным, погибли и один пострадал в результате ДТП в Унцукульском районе Дагестана. В горах на десятом километре автодороги Шамилькала – Временный столкнулись три автомобиля ВАЗ.









"Приблизительно в 23:00 в Унцукульском районе водитель автомобиля ВАЗ-2112 при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями LADA Granta и ВАЗ-21093", — говорится в сообщении МВД Дагестана.

В Telegram-канале ведомства уточнили, что информация предварительная, обстоятельства происшествия и личности участников автоаварии уточняются. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.