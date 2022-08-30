В МВД назвали причину ДТП под Ярославлем, где погибла бригада скорой помощи
Последствия аварии с участием бензовоза, автомобиля скорой помощи и легковушки. Обложка © Следственный комитет по Ярославской области
В Ярославской области водитель бензовоза выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автомобилем скорой помощи, что привело к гибели бригады медиков. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
"По информации УГИБДД УМВД России по Ярославской области, водитель автомобиля-цистерны выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем скорой медицинской помощи", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.
После столкновения в заднюю часть медицинского Fiat въехал легковой автомобиль, от чего машины загорелись. Огонь перекинулся на два строения, добавили в МВД.
Напомним: столкновение произошло в деревне Воробино на 14-м километре автодороги Р132 "Золотое кольцо". Следственный комитет возбудил уголовное дело.