Таможня Финляндии объяснила санкциями изъятие евро у россиян на границе

Департамент таможенного контроля Финляндии запретил россиянам провозить наличные евро через границу из-за санкций Евросоюза, передаёт РБК. В беседе с агентством представители ведомства сослались на статью 5i регламента Совета ЕС.

"Запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства – члена [Евросоюза], в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая Правительство и Центральный банк России, или для использования в России", — гласит она.

Исключения при этом касаются тех, кто привозит европейскую валюту в страну для личного пользования, или же если граждане являются работниками дипломатических ведомств, имеющих иммунитет в соответствии с международным правом. При этом они не распространяются на частных лиц, которые возвращаются из Финляндии обратно в Россию, подчеркнули в таможне.