Таможня Финляндии объяснила санкциями изъятие евро у россиян на границе
Департамент таможенного контроля Финляндии запретил россиянам провозить наличные евро через границу из-за санкций Евросоюза, передаёт РБК. В беседе с агентством представители ведомства сослались на статью 5i регламента Совета ЕС.
"Запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства – члена [Евросоюза], в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая Правительство и Центральный банк России, или для использования в России", — гласит она.
Исключения при этом касаются тех, кто привозит европейскую валюту в страну для личного пользования, или же если граждане являются работниками дипломатических ведомств, имеющих иммунитет в соответствии с международным правом. При этом они не распространяются на частных лиц, которые возвращаются из Финляндии обратно в Россию, подчеркнули в таможне.
Напомним, ранее стало известно, что у некоторых россиян, возвращающихся из Финляндии на родину, финские таможенники стал забирать наличные евро. Сотрудники службы ссылаются на новые правила, принятые в отношении граждан РФ. У одного туриста забрали 1390 евро наличными, у другого — 9400 евро, а кто-то рассказывает, что таможенников устроили устные заверения, что большой суммы в евро с собой нет.
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