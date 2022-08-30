Кардиолог перечислил опасные привычки при высоком пульсе

Если пульс превышает норму, которая находится в пределах от 60 до 90 ударов в минуту, не рекомендуется пить кофе и крепкий чай, а также курить и употреблять алкоголь. Об этом "Москве 24" рассказал кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

"При высоком пульсе нельзя пить кофе, крепкий чай. Содержащийся в них кофеин ещё больше увеличит частоту сердечных сокращений. Курение, алкоголь тоже нарушают сердечный ритм. Пульс может ещё больше повыситься и привести к сердечной недостаточности", — сказал он.

По словам Серебрянского, если пульс добрался до высоких значений, а именно — больше 90 ударов в состоянии покоя, лучше не заниматься самолечением, а вызвать скорую помощь.