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30 августа, 13:46

"Я не могу отдыхать": Разъярённая жительница Владивостока повздорила с футбольными фанатами из-за их барабана

Жительница Владивостока матом обругала футбольных фанатов из-за шума барабанов

Жительница Владивостока решила достаточно нестандартным способом побороться со слишком шумными футбольными болельщиками, и особенно тем, что они используют барабан. Прямо во время игры она пришла из дома на стадион и начала ругаться с фанатами. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал SHOT.

"Люди приходят вечером отдыхают, я живу через четыре дома. Я не могу отдыхать, у меня маленький ребёнок, а я слушаю ваши дебильные барабаны. Вы хоть орите, заоритесь, но барабаны ваши уже достали!" громко заявила местная жительница.

Жительница Владивостока матом обругала футбольных фанатов из-за шума барабанов. Видео © Telegram / SHOT

В ответ на это фанаты начали скандировать: "Кто мы?" — "Луч!", — однако и это никак не остановило местную жительницу, которая заметила, что крики болельщиков её абсолютно не волнуют.

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"Я порву твой барабан!" добавила женщина.

Шамиль Гаджиев
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