"Я не могу отдыхать": Разъярённая жительница Владивостока повздорила с футбольными фанатами из-за их барабана

Жительница Владивостока решила достаточно нестандартным способом побороться со слишком шумными футбольными болельщиками, и особенно тем, что они используют барабан. Прямо во время игры она пришла из дома на стадион и начала ругаться с фанатами. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал SHOT.

"Люди приходят вечером отдыхают, я живу через четыре дома. Я не могу отдыхать, у меня маленький ребёнок, а я слушаю ваши дебильные барабаны. Вы хоть орите, заоритесь, но барабаны ваши уже достали!" — громко заявила местная жительница.

Жительница Владивостока матом обругала футбольных фанатов из-за шума барабанов. Видео © Telegram / SHOT

В ответ на это фанаты начали скандировать: "Кто мы?" — "Луч!", — однако и это никак не остановило местную жительницу, которая заметила, что крики болельщиков её абсолютно не волнуют.