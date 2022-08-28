Болельщик "Спартака" трагически погиб в Воронеже на глазах у родных и друзей
Иван. Фото © t.me / ofnews
В Воронеже в результате несчастного случая погиб болельщик московского футбольного клуба "Спартак". Иван Панарин приехал на матч столичной команды и местного "Факела", который прошёл в субботу в рамках седьмого тура РПЛ. Близкий друг фаната рассказал РИА "Новости", что трагедия произошла в гостинице перед игрой.
"Зацепился ногой и неудачно упал вниз, головой прямо об асфальт. На глазах у близких и друзей. Это несчастный случай", — сказал собеседник агентства. Похороны пройдут в понедельник.
Кстати, московский "Спартак" разгромил воронежский "Факел" в гостевом матче седьмого тура РПЛ со счётом 4:1. Благодаря этой победе "Спартак" вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. "Факел" же идёт внизу — на 14-м месте.