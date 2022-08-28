Болельщик "Спартака" трагически погиб в Воронеже на глазах у родных и друзей

В Воронеже в результате несчастного случая погиб болельщик московского футбольного клуба "Спартак". Иван Панарин приехал на матч столичной команды и местного "Факела", который прошёл в субботу в рамках седьмого тура РПЛ. Близкий друг фаната рассказал РИА "Новости", что трагедия произошла в гостинице перед игрой.

"Зацепился ногой и неудачно упал вниз, головой прямо об асфальт. На глазах у близких и друзей. Это несчастный случай", — сказал собеседник агентства. Похороны пройдут в понедельник.