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28 августа, 17:40

Болельщик "Спартака" трагически погиб в Воронеже на глазах у родных и друзей

<p>Иван. Фото © t.me / <a href="https://t.me/ofnews/32256" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ofnews</a></p>

Иван. Фото © t.me / ofnews

В Воронеже в результате несчастного случая погиб болельщик московского футбольного клуба "Спартак". Иван Панарин приехал на матч столичной команды и местного "Факела", который прошёл в субботу в рамках седьмого тура РПЛ. Близкий друг фаната рассказал РИА "Новости", что трагедия произошла в гостинице перед игрой.

"Зацепился ногой и неудачно упал вниз, головой прямо об асфальт. На глазах у близких и друзей. Это несчастный случай", — сказал собеседник агентства. Похороны пройдут в понедельник.

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Кстати, московский "Спартак" разгромил воронежский "Факел" в гостевом матче седьмого тура РПЛ со счётом 4:1. Благодаря этой победе "Спартак" вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. "Факел" же идёт внизу — на 14-м месте.

Анатолий Симоненко

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